ING verhoogt koersdoel Van Lanschot Kempen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Van Lanschot Kempen verhoogd van 32,00 naar 33,50 euro met handhaving van het advies op Kopen. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. ING zag bij de jaarcijfers van de Bosche bank diverse elementen als kostenbeheersing en een sterke CTE1-ratio als ondersteunende factoren voor het beleggingsoordeel. Zwakkere punten als Wholesale en IB staan daarbij volgens ING onder een management dat werkt aan een verbetering van de winstgevendheid. De cijfers gaven ING aanleiding voor een verhoging van de taxaties voor de winst per aandeel voor 2025 met 4 procent, voornamelijk op basis van de betere outlook voor het kostenniveau. Om deze reden werd ook het koersdoel verhoogd. Het aandeel noteerde dinsdag op een rood Damrak 0,7 procent hoger op 30,90 euro. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.