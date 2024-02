Heijmans aan de slag voor Vitens Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans-GMB heeft een vierjarige raamovereenkomst gesloten met Vitens voor het ontwerpen en de bouw van drinkwaterproductielocaties. Dit maakte de beursgenoteerde bouwer dinsdag bekend. Het aandeel van Heijmans in de totale contractwaarde voor de looptijd van acht jaar bedraagt circa 80 tot 90 miljoen euro. Het contract start op 1 maart 2024 en de raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar met twee mogelijke verlengingen van elk twee jaar. Bron: ABM Financial News

