Zoom overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Zoom Video Communications heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dit bleek maandag nabeurs bij de resultaten van de Amerikaanse videovergaderdienst.

Zoom boekte het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 31 januari, een omzet van 1,15 miljard dollar, in vergelijking met 1,12 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Het concern boekte een nettowinst van 298,8 miljoen dollar, ofwel 0,95 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 104,1 miljoen dollar, ofwel 0,36 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste winst bedroeg 1,42 dollar per aandeel.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,15 dollar per aandeel op een omzet van 1,13 miljard dollar.

Over het hele boekjaar boekte de Amerikaanse videovergaderdienst een omzet van 4,5 miljard dollar, tegen 4,4 miljard dollar in het voorgaande jaar. In heel fiscaal 2024 werd een nettowinst geboekt van 637,5 miljoen dollar, ofwel 2,07 dollar per aandeel, tegenover een nettowinst van 103,7 miljoen dollar, ofwel 0,34 dollar per aandeel, in het jaar ervoor. De aangepaste winst kwam uit op 5,21 dollar per aandeel, tegen 4,37 dollar per aandeel.

Outlook

Voor het lopende kwartaal wordt een omzet verwacht van 1,125 miljard dollar. De aangepaste winst wordt voor het lopende kwartaal geraamd op 1,18 - 1,20 dollar per aandeel.

De aangepaste winst wordt voor het hele gebroken boekjaar geschat op 4,85 tot 4,88 dollar per aandeel.

Het aandeel Zoom noteerde maandag in de elektronische handel nabeurs 12,3 procent hoger.