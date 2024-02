Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 5.069,53 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 39.069,23 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.976,25 punten.

Amerikaanse aandelen worstelden maandag om richting, terwijl beleggers zich schrap zetten voor een drukke week vol data en op zoek waren naar meer katalysatoren om de markt hoger te zetten na de impuls van de sterke kwartaalcijfers en outlook van Nvidia vorige week.

De Dow steeg vorige week met 1,3 procent en boekte vrijdag zijn 14e record van 2024, terwijl de S&P 500 op weekbasis 1,7 procent steeg en het 13e record van dit jaar boekte. De Nasdaq Composite steeg op weekbasis met 1,4 procent en handelde donderdag en vrijdag kort boven de recordsluiting van 19 november 2021.

"We zijn bemoedigd door de rally op de aandelenmarkt tot nu toe dit jaar, die voor een groot deel wordt aangedreven door beter dan verwachte winsten en opwinding over AI", zei analist Michael Landsberg van Landsberg Bennett Private Wealth Management. Hierdoor wordt volgens de analist de angst voor uitstel door de Fed van renteverlagingen overschaduwd.

Het zwaartepunt ligt deze week bij de publicatie van de PCE kernprijsindex, die de Federal Reserve als graadmeter voor de inflatie gebruikt, op donderdag.

"De markt kijkt reikhalzend uit naar de PCE-cijfers, vooral vanwege hun impact op de 10-jaars rente, die sinds de publicatie van het CPI-rapport op 13 februari net onder het weerstandsniveau van circa 4,35 procent schommelde. Een doorbraak boven de 4,35 procent zou de rente naar 4,5 procent kunnen stuwen", zei marktanalist Michael J. Kramer van CMC Markets.

Op macro-economisch vlak werd maandag in de VS bekend dat er in januari in de VS meer nieuwe eengezinswoningen zijn verkocht dan in de maand ervoor. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg met 1,5 procent op maandbasis tot 661.000 stuks geannualiseerd.

De april-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,09 dollar hoger op 77,58 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0851. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0848 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0818 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de orders duurzame goederen en de Case Shiller huizenprijzen, gevolgd door het consumentenvertrouwen van februari later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Nvidia, vorige week de absolute blikvanger op de beurs na sterke cijfers en een positieve outlook, steeg maandag circa 0,5 procent. Het aandeel noteerde in de voorbeurshandel ruim een half procent in het groen. Afgelopen week steeg Nvidia 8,5 procent en werd kortstondig een marktwaarde van 2.000 miljard dollar bereikt.

Berkshire Hathaway heeft in het vierde kwartaal van 2023 een hogere winst behaald, onder meer te danken aan hogere beleggingsopbrengsten, zo bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsbedrijf van Warren Buffett. Per Class A-aandeel steeg de winst op jaarbasis met 30 procent naar 5.881 dollar. Hier gingen analisten volgens FactSet uit van 5.717 dollar. Het aandeel verloor desondanks bijna 2,0 procent.

Alcoa bracht afgelopen weekend een bod van 2,2 miljard dollar uit op het Australische Alumina, zijn joint venture partner in een wereldwijde mijnbouwoperatie. Het aandeel Alcoa daalde ruim 5,0 procent.

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft maandag een rechtszaak aangespannen om Kroger's bod van 25 miljard dollar op concurrent Albertsons te blokkeren. Kroger daalde circa 1,6 procent, terwijl Albertsons circa 0,3 procent steeg.

Domino's Pizza publiceerde maandag voorbeurs een beter dan verwachte winst over het vierde kwartaal. De omzet stelde licht teleur. Het aandeel won bijna 6,0 procent.

AT&T noteerde ruim 1,0 procent lager, nadat het telecommunicatiebedrijf zei dat het van plan is klanten te vergoeden die vorige week zijn getroffen door een wijdverbreide netwerkverstoring.

Broadcom nadert een deal om zijn business end-user computing unit, die gebruikers toegang geeft tot desktops en applicaties vanaf elk apparaat, voor bijna 4 miljard dollar te verkopen aan private-equityfirma KKR, zo meldde Reuters. Het aandeel won circa 1,0 procent.

Intuitive Machines daalde bijna 34 procent, nadat de Odysseus maanlander van het bedrijf kantelde tijdens de landing op het maanoppervlak.