FTC start rechtszaak om fusie Kroger en Albertsons te blokkeren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft maandag een rechtszaak aangespannen om Kroger's bod van 25 miljard dollar op concurrent Albertson te blokkeren. Dit meldde de organisatie maandag. De FTC stelt dat "de voorgestelde overname de hevige concurrentie tussen Kroger en Albertsons zal elimineren, wat vervolgens zal leiden tot hogere prijzen voor boodschappen en andere essentiële huishoudelijke artikelen voor miljoenen Amerikanen". "De overname van Albertsons door Kroger zou leiden tot extra prijsstijgingen voor dagelijkse boodschappen, waardoor de financiële druk waarmee consumenten in het hele land vandaag de dag worden geconfronteerd, verder zal worden verergerd", zei FTC-directeur Henry Liu. Het verlies aan concurrentie zou volgens de organisatie ook leiden tot producten en diensten van lagere kwaliteit, terwijl de keuze voor consumenten [voor waar ze boodschappen doen] ook wordt beperkt. Tot slot zou volgens de FTC door de fusie de onderlinge concurrentie voor het werven van werknemers verdwijnen en daarmee zou het vermogen van deze werknemers onder druk komen te staan om hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden en betere arbeidsomstandigheden veilig te eisen. Procureurs-generaal in Washington en Colorado hebben al een rechtszaak aangespannen om de fusie tegen te houden. Negen staten, waaronder Californië, hebben zich maandag bij de FTC-zaak aangesloten. De bedrijven zeiden in een eerste reactie ernaar uit te kijken om hun argumenten [voor een fusie] voor de rechtbank te presenteren. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.