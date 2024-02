Chippers aan kop in lichtrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht gedaald. De AEX verloor 0,3 procent op 852,87 punten. De schade bleef beperkt dankzij de halfgeleideraandelen die weer flink in de lift zaten.

Vorige week bleef de AEX nog steken onder zijn record van ruim 858 punten.

De macro-economische agenda was maandag vrijwel leeg en dus waren er weinig impulsen. Later in de week wordt het drukker, met cijfers over het consumentenvertrouwen in Duitsland, Frankrijk en de eurozone als geheel, maar ook nieuwe inflatiecijfers uit de eurozone en aan het einde van de week ook de inkoopmanagersindexen voor de industrie.

Veel aandacht zal er volgens Rabobank zijn voor de Amerikaanse PCE-inflatie die later deze week wordt gepubliceerd. De markt verwacht dat de inflatie is afgekoeld van 2,6 tot 2,4 procent. De kerninflatie is in januari vermoedelijk uitgekomen op 2,8 procent, van 2,9 procent een maand eerder.

"Ter herinnering, die andere barometer, de CPI, leverde eerder een teleurstellend signaal af. Volgens deze maatstaf bleef de kerninflatie in januari hangen op 3,9 procent, hetzelfde niveau als een maand eerder. Ook de onderliggende prijsmetingen bij de PMI-aankoopmanagersindices vertonen weer een opwaartse trend", zei Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Toch blijft de inflatie nog steeds op weg naar de doelstelling van 2 procent, volgens de econoom.

Op macro-economisch vlak was het maandag vrij rustig. De nieuwe woningverkopen in de VS stegen in januari met 1,5 procent.

De euro/dollar noteerde rond het slot licht hoger op 1,0850. WTI-olie werd maandagmiddag een half procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde beperkt.

Stijgers en dalers

Besi ging aan kop in de AEX, met een winst van 6,5 procent. ASMI steeg 4 procent in aanloop naar de cijfers dinsdag nabeurs. Degroof Petercam verhoogde maandag het koersdoel voor ASMI. ASML won iets meer dan een half procent.

Universal Music Group sloot licht hoger. UMG heeft een meerderheidsbelang genomen in het Nigeriaanse platenlabel Mavin Global. Mavin geeft vooral Afrobeats-muziek uit. Dankzij deze investering verwacht UMG haar aanwezigheid in de snel groeiende Afrikaanse markt te vergroten.

Heineken en AkzoNobel leverden ruim 2 tot bijna 3 procent in. Prosus daalde circa anderhalf procent.

Vopak en Van Lanschot Kempen deden goede zaken in de AMX, met plussen van ruim 2,5 procent. Galapagos ging aan kop met een winst van bijna 3 procent.

Just Eat Takeaway verloor ruim 2 procent. De maaltijdbezorger geeft woensdag jaarcijfers vrij, met daarbij een nieuwe outlook.

Bij een gebrek aan volatiliteit verloor hekkensluiter Flow Traders bijna 3 procent in de Midkap.

Arcadis steeg bijna 2 procent, na een kleine koersdoelverhoging van Jefferies voor het adviesbureau. Ook Bank of America verhoogde het koersdoel. Analisten van de Amerikaanse bank denken dat de strategische doelstellingen van Arcadis haalbaar zijn.

Heijmans deed goede zaken in de AScX, met een winst van anderhalf procent, waarmee het aandeel verreweg de grootste stijger was in de index. DWS meldde een groter belang in de bouwer.

PostNL leverde ruim 4,5 procent in. Het postbedrijf rekent op een lastig jaar en wil minder post gaan bezorgen. Analisten wezen op de stijgende personeelskosten en een tegenvallende outlook. KBC Securities verlaagde het koersdoel voor PostNL.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven rond het slot in Amsterdam dicht bij huis.