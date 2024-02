Valuta: inflatiecijfer kan dollar versterken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar kan een goede week beleven, als de PCE-inflatiecijfers van donderdag de markt zouden aanmoedigen om minder agressief in te zetten op renteverlagingen door de Federal Reserve. Dat stelden valuta-analisten van ING en Barclays maandag. De euro/dollar noteerde maandagochtend 0,2 procent hoger op 1,0844, nadat donderdag het hoogste punt in drie weken werd bereikt op 1,0891. "We voorzien een mogelijk laatste ronde van steun voor de dollarkoers na sterke PCE-cijfers en een goede week voor de dollar", aldus Francesco Pesole van ING. De fundamentele achtergrondsituatie voor de dollar blijft positief, vindt ook Barclays Research. De dollar kan verder aansterken als de inflatiecijfers zouden wijzen op uitstel van renteverlagingen door de Fed, bijvoorbeeld als de inflatie in februari even hoog is gebleven als in januari. Dit zou kunnen leiden tot een bredere heroverweging door de markt van de houding van de Fed. Omdat er bij andere valuta meer kans is dat de inflatie lager uitvalt dan verwacht en ruimte biedt voor een lagere rente, voorziet Barclays langdurige steun voor de dollar. De lage volatiliteit kan de markt hebben verhinderd om de verwachte Fed-rente geheel door te vertalen naar een sterkere dollar, maar dat kan volgens Barclays alsnog gebeuren. De euro ziet er daarentegen kwetsbaar uit, volgens Barclays. Het huidige gat van ongeveer 15 basispunten tussen de ingeprijsde renteverlagingen van de ECB en die van de Fed lijkt nog steeds aan de kleine kant, waardoor de euro verder kan verzwakken. Barclays heeft voor het eerste kwartaal een koersdoel voor de euro/dollar van 1,05, omdat de bank voorziet dat markten meer renteverlagingen van de ECB gaan inprijzen. Andere economische cijfers, naast het PCE-inflatiecijfer voor februari op donderdag, zijn onder andere het consumentenvertrouwen door de Conference Board op dinsdag en rapporten van inkoopmanagers voor de industrie op vrijdag. Bron: ABM Financial News

