PostNL omlaag op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag rustig uit de startblokken gekomen. Rond de klok van elf uur noteerde de hoofdindex 0,4 procent lager op 851,36 punten. Het was een rustige ochtend met een vrijwel lege beursagenda. Vanochtend opende alleen PostNL de boeken, en de outlook van het postbedrijf stemde de markt niet gelukkig. "Het belooft een spannende week te worden voor de Amerikaanse rentemarkten. Naast een rits aan macrocijfers, staan er namelijk ook een hele rits aan Fed-sprekers op het programma en wordt er flink wat nieuwe schuld uitgegeven door de Amerikaanse overheid. Genoeg potentie voor wat volatiliteit dus", blikte marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank vooruit. "Zeker gezien de markt op het moment een beetje zenuwachtig is. De inflatie neemt namelijk niet zo snel af als van te voren werd ingeprijsd." Veel aandacht zal er volgens Rabobank daarom zijn voor de Amerikaanse PCE-inflatie die deze week wordt gepubliceerd. De euro/dollar handelde op 1,0839 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde iets, terwijl de Duitse rente opliep. Olie werd een half procent goedkoper. Stijgers en dalers De chippers gingen maandag weer aan kop. Besi en ASMI wonnen 5,1 en 2,2 procent. In aanloop naar de cijfers morgen verhoogde Degroof Petercam het koersdoel voor ASMI. Prosus en Heineken waren vanochtend de grootste dalers met koersverliezen van 1,7 en 1,8 procent. In de AMX won Vopak 1,5 procent en steeg Van Lanschot Kempen met 1,3 procent. Arcadis won 0,9 procent, na een kleine koersdoelverhoging van Jefferies voor het adviesbureau. OCI en Alfen daalden 2,0 en 2,2 procent. Bij de smallcaps viel het verlies van 4,0 procent voor PostNL op. De cijfer over 2023 verrasten niet, nadat het postbedrijf eerder dit jaar al met voorlopige cijfers kwam. De outlook voor 2024 was volgens analisten echter een tegenvaller. Voor dit jaar verwacht PostNL een genormaliseerde EBIT van 80 miljoen tot 110 miljoen euro en een vr?e kasstroom van 0 tot 40 miljoen euro. De analistenconsensus rekent op een EBIT van 118 miljoen euro. Het valt dan ook te verwachten dat analisten stevig in hun taxaties gaan snijden. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.