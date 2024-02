Degroof Petercam verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 400,00 naar 540,00 euro en handhaafde het Houden advies. Dit bleek uit een vooruitblik die analist Michael Roeg maakte voor de cijfers die ASMI dinsdagavond publiceert. De analist verwacht dat ASMI marktaandeel heeft gewonnen, "voor het vijfde jaar op rij". Roeg verwacht dat de omzet en de orders zullen herstellen in 2024, in aanloop naar wat volgens de analist een sterk 2025 belooft te worden. Voor het vierde kwartaal mikt ASMI op een omzet van 600 tot 640 miljoen euro. Roeg denkt dat dit 620 miljoen euro wordt. De analistenconsensus ligt op 625 miljoen euro. Het aandeel ASMI noteerde maandag 1,7 procent hoger op 564,20 euro. Bron: ABM Financial News

