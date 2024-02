Beursblik: stijgende personeelskosten probleem voor PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van PostNL verrasten niet meer, na de voorlopige cijfers van eind januari, maar de outlook voor 2024 was een tegenvaller. Dit stelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam maandag in een rapport. De stijgende personeelskosten drukken harder op de resultaten dan verwacht, aldus de analist. "Prijsverhogingen, kostenbesparingen en volumegroei bij Pakketten kunnen dit niet volledig compenseren", aldus Claassen. Voor 2024 verwacht PostNL een genormaliseerde EBIT van 80 miljoen tot 110 miljoen euro en een vr?e kasstroom van 0 tot 40 miljoen euro. Claassen zei maandag zijn taxaties voor de genormaliseerde EBIT voor dit en volgend jaar met 10 tot 20 procent te verlagen. Degroof Petercam nam eerder al het koersdoel voor PostNL onder herziening, maar besloot maandag om dit te verlagen naar 1,35 euro, met een Houden advies. Het aandeel PostNL daalde maandag met 4,8 procent naar 1,27 euro. Bron: ABM Financial News

