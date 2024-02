Jefferies: tegenvallende outlook PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft maandag een tegenvallende outlook voor 2024 afgegeven. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies in een rapport. Voor 2024 verwacht PostNL een genormaliseerde EBIT van 80 miljoen tot 110 miljoen euro en een vr?e kasstroom van 0 tot 40 miljoen euro. De outlook voor de EBIT ligt volgens Kerstens 20 procent onder de analistenconsensus van 118 miljoen euro. In 2023 kwam PostNL uit op 92 miljoen euro. Volgens Kerstens is deze voorzichtige outlook het gevolg van de verwachte daling van de postvolumes met 7 tot 9 procent in 2024. Jefferies denkt dat met deze nieuwe outlook veel analisten hun taxaties voor 2024 flink gaan verlagen. "En het aandeel zal negatief reageren", waarschuwde Kerstens. Hij heeft een Houden advies op PostNL met een koersdoel van 1,50 euro. Bron: ABM Financial News

