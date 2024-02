PostNL rekent op lastig 2024

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in 2023 conform de voorlopige cijfers gepresenteerd en liet weten voor 2024 te rekenen op uitdagende omstandigheden, waardoor de vrije kasstroom onder druk zal staan. Dit bleek maandag, nadat het postbedrijf eerder dit jaar al met voorlopige resultaten kwam.

In het vierde kwartaal boekte PostNL een omzet van 889 miljoen euro, 6 miljoen euro meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De genormaliseerde EBIT kwam uit op 77 miljoen euro, tegen 60 miljoen euro in de laatste maanden van 2022.

De pakketvolumes stegen met 0,9 procent, maar daalden bij Mail met 1,9 procent in Nederland, zo meldde PostNL. Deze relatief beperkte daling was te danken aan de verkiezingspost en een sterk piekseizoen. De kwartaalcijfers waren zoals het postbedrijf die eerder dit jaar al presenteerde.

Op een jaaromzet van 3,17 miljard euro behaalde PostNL een genormaliseerde EBIT van 92 miljoen euro. Eind januari meldde PostNL al een genormaliseerde EBIT van circa 92 miljoen euro. Voor 2023 werd door PostNL eerst nog een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro.

Daarentegen lag de kasstroom met 52 miljoen euro "ruim boven de verwachtingen", meldde het postbedrijf al in januari. In 2022 bedroeg de kasstroom 40 miljoen euro.

Het genormaliseerde resultaat daalde in 2023 met 42 procent tot 52 miljoen euro.

Aandeelhouders kunnen een dividend over 2023 tegemoet zien van 0,09 euro per aandeel.

Outlook

"We verwachten dat de externe omgeving ook in 2024 lastig zal z?n en bl?ven alle noodzakel?ke acties b? zowel Mail in Nederland als b? Pakketten nemen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. We sturen op een resultaat dat structureel boven de kapitaalkosten ligt", blikte CEO Herna Verhagen maandag vooruit.

Voor 2024 verwacht PostNL een genormaliseerde EBIT van 80 miljoen tot 110 miljoen euro en een vr?e kasstroom van 0 tot 40 miljoen euro.

Bij Pakketten wil PostNL de winstgevendheid verhogen. En bij Mail wil PostNL de volumedaling opvangen door een combinatie van gematigd pr?sbeleid en kostenbesparingsinitiatieven.

PostNL waarschuwt voor hogere kosten.

"De st?ging van de autonome kosten wordt aanzienl?k: circa 155 miljoen euro, hoofdzakel?k door toenemende arbeidskosten. Voor een deel wordt deze impact opgevangen met gerichte pr?smaatregelen van circa 140 miljoen euro, zowel b? Pakketten als Mail in Nederland. PostNL gaat uit van 25 miljoen euro aan run-rate kostenbesparingen per jaar door de reductie van 200-300 FTE’s in overhead, vooral b? Pakketten, en overige maatregelen die de indirecte kosten moeten verlagen en de efficiëntie moeten verbeteren, zoals vorig jaar aangekondigd."

Verder gaat PostNL uit van een volumegroei van 2 tot 4 procent voor binnenlandse klanten, in lijn met de marktgroei. Bij internationale klanten rekent PostNL op meer dan 10 procent volumegroei.

Gecombineerd leidt dit tot een totale volumegroei b? Pakketten van 7 tot 10 procent. "De tarieven gaan per saldo omhoog, maar de marge staat onder druk door de ontwikkeling van de product-/klantmix."

Voor Mail in Nederland is de verwachting van PostNL een volumedaling van 7 tot 9 procent. Door aanpassingen van het netwerk en de processen in het huidige bedr?fsmodel verwacht PostNL een besparing van ongeveer 40 miljoen euro te kunnen realiseren.

De kapitaalinvesteringen bedragen naar verwachting circa 110 miljoen euro.

Het streven van PostNL is om een dividend uit te keren dat in l?n is met de operationele resultaten.

Na 2024 richt PostNL zich op het realiseren van een rendement dat structureel hoger ligt dan de kapitaalkosten.