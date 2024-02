Berkshire Hathaway profiteert van beleggingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft in het vierde kwartaal van 2023 een hogere winst behaald, onder meer te danken aan hogere beleggingsopbrengsten. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsbedrijf van Warren Buffett. In de periode steeg het operationele resultaat met 28 procent op jaarbasis naar 8,5 miljard dollar. Per Class A-aandeel steeg de winst op jaarbasis met 30 procent naar 5.881 dollar. Hier gingen analisten volgens FactSet uit van 5.717 dollar. Onder de streep resteerde een winst van 37,6 miljard dollar, tegen 18,1 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2022. De winststijging in het laatste kwartaal weerspiegelt het rendement van Berkshire's enorme aandelenportefeuille van in totaal meer dan 350 miljard dollar. De aandelenwinsten in het vierde kwartaal werden aangevoerd door Apple, Berkshire's grootste aandelenparticipatie, die ongeveer de helft van de portefeuille uitmaakt. Aan het eind van het vierde kwartaal had Berkshire 167,7 miljard dollar in kas. Dat was aan het eind van het derde kwartaal 157 miljard dollar. Berkshire kocht in het vierde kwartaal voor 2,2 miljard dollar aan aandelen terug, tegen 1,1 miljard dollar in het derde kwartaal van 2023. Over heel 2023 kocht het bedrijf voor 9,2 miljard dollar aan aandelen terug, van circa 8 miljard dollar een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.