Video: correctie biedt nieuwe kansen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers krijgen binnenkort een nieuwe kans om in te stappen. Dit denkt Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. "De rally is ongekend en heeft geleid tot nieuwe hoogterecords en een opperbest sentiment", zei Wessels voor de camera. Klik hier voor: correctie biedt nieuwe kansen De Amerikaanse economie blijft het goed doen en van een zachte landing is volgens de expert totaal geen sprake. Reden voor ABN AMRO om de groeiramingen voor dit jaar naar boven bij te stellen naar 2,1 procent. De oude raming stond op 1,8 procent. "Er zijn zelfs stemmen die spreken van een goldilocks scenario." Maar daar is in de ogen van Wessels "absoluut geen sprake van". Is het dan partying like 1999? Want ook in 1999 en 2000 "hadden we een enorme rally". "Bull markten beginnen met een knal en eindigen met een sprint." En de huidige euforie duidt volgens Wessels op een sprint. ABN AMRO verwacht een correctie, maar die biedt juist kansen. "Want de sprint lijkt nog niet ten einde." Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.