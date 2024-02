AEX blijft steken rond record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bereikte vorige week een nieuwe recordstand, maar wist deze afgelopen week niet aan te scherpen, ondanks een intradag record op donderdag van ruim 861 punten.

Op een slot van 854,97 punten op vrijdag daalde de AEX op weekbasis 0,4 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op 858,11 punten, toen een plus van 0,7 procent en een nieuwe 'all time high'.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx ziet tekenen dat het "momentum afzwakt", zei de marktkenner in een technische analyse.

De week begon terughoudend. Wall Street was maandag gesloten vanwege Presidents' Day in de Verenigde Staten. Daarnaast zag ING weinig impact van de heropening van de Chinese beurzen, na een lange feestweek vanwege Chinees Nieuwjaar. De People's Bank of China verlaagde dinsdag de vijfjarige rente met 25 basispunten naar 3,95 procent. De laatste keer dat dit gebeurde was in mei 2023.

"Met deze renteverlaging wordt het uitlenen van goedkoper geld door de commerciële banken gestimuleerd, om zo de economie een duw in de rug te geven. Vooral de zwaar onder druk liggende vastgoedsector zou hiervan moeten profiteren met lagere hypotheekrentes", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

De rentestap zorgde niet voor enorme euforie op de beurzen. De cijfers van Nvidia deden dat wel. De chipreus wist woensdagavond de verwachtingen flink te overtreffen en de outlook was volgens marktstrateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild "buitenaards".

Volgens Wiersma zit Nvidia midden in de 'sweet spot': het bedrijf kan de sterke vraag naar zijn geavanceerde AI-chips nauwelijks aan maar heeft ook weinig echte concurrentie.

De totale marktwaarde steeg vrijdag boven de 2.000 miljard dollar, "waarmee Nvidia het op twee na grootste beursgenoteerde bedrijf in de VS is. Alleen Apple en Microsoft zijn nog iets groter. Het lijkt een kwestie van tijd dat Nvidia ook deze twee heeft ingehaald", volgens de marktkenner van ING.

In een toelichting op de resultaten sprak Nvidia-CEO Jensen Huang verder van een kantelpunt voor kunstmatige intelligentie (AI), waarbij de vraag naar AI-chips wereldwijd krachtig is. Niet alleen in de techsector, maar ook in andere industrieën.

"Het ziet er goed uit voor de chipindustrie", zei Wiersma. "Met zulke cijfers en vooruitzichten is er geen sprake van een zeepbel en zullen analistenverwachtingen voor een flink aantal aandelen uit de chipindustrie verder worden verhoogd."

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve werd duidelijk dat de centrale bank bang is om te snel de rente te verlagen. De Europese Centrale Bank kwam in zijn notulen met een soortgelijke boodschap.

De ECB-verslaglegging suggereert volgens ING dat renteverlagingen in het voorjaar zeer onwaarschijnlijk zijn.

Op macro-economisch vlak was er verder aandacht voor de samengestelde inkoopmanagersindexen. In de eurozone bleek de dienstensector een lichtpuntje, met een index van precies 50. Volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank is dat voor het eerst sinds juli 2023. De la Rubia verwacht dat de ECB niet blij zal zijn met de cijfers en als gevolg niet eerder dan in juni met een renteverlaging komt.

In de VS bleek de dienstensector in februari minder hard gegroeid, maar steeg de inkoopmanagersindex voor de industrie wel verder. "De eerste PMI-gegevens voor februari geven aan dat de Amerikaanse economie halverwege het eerste kwartaal is blijven groeien, wat wijst op een bbp-groei op jaarbasis van rond de 2 procent", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,31 procent en de Duitse variant op 2,41 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0829 en daarmee op weekbasis een half procent hoger. Een vat WTI-olie kostte vrijdagmiddag 77,50 dollar en werd daarmee op weekbasis 2 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

Wolters Kluwer behaalde afgelopen kwartaal solide resultaten, zo oordeelden analisten. Het aandeel steeg afgelopen week bijna 3 procent. Sectorgenoot RELX ging aan kop met een plus van 3,1 procent.

Halfgeleideraandelen konden nauwelijks profiteren van de cijfers van Nvidia. Op donderdag werden mooie koerswinsten behaald, maar op weekbasis verloren ASML, ASMI en vooral Besi terrein.

Besi kwam weliswaar met meevallende cijfers, maar op weekbasis daalde het aandeel ruim 5 procent. Degroof Petercam vond de outlook voor het lopende kwartaal aan de magere kant. ASML daalde afgelopen week 1,1 procent en ASMI, dat volgende week dinsdag de boeken opent, verloor 4,5 procent.

In de AMX deed Aalberts goede zaken na het openen van de boeken. Het aandeel steeg met 7,9 procent, nadat het bedrijf de verwachtingen overtrof. Jefferies verhoogde het koersdoel.

Ook van Lanschot Kempen wist te overtuigen met de cijfers over het afgelopen kwartaal. De winst steeg, net als het beheerd vermogen. Analisten stelden dat de resultaten conform verwachting waren. Het aandeel won 8,7 procent op weekbasis.

Koploper in de Midkap was Fugro, met een plus van ruim 11 procent, volgens analist Corné van Zeijl van Cardano dankzij een rapport van ABN AMRO, terwijl Galapagos 9,7 procent moest lagen gaan, na het openen van de boeken. Analisten van Degroof Petercam oordeelden vooral dat er op korte termijn een gebrek is aan "belangrijke waardeverhogende factoren voor het aandeel". Daarbij kondigde Galapagos donderdag ook aan dat het "om strategische redenen" zijn CD19 CAR-T '5101 programma voor de auto-immuunziekte rSLE stopzet.

AMG waarschuwde bij de kwartaalcijfers voor nog meer tegenwind. Analisten van Berenberg vonden de cijfers meevallen, maar de outlook was teleurstellend. Het aandeel daalde licht.

Arcadis won afgelopen week 5,9 procent na de vrijgave van de kwartaalcijfers, die volgens analisten van Jefferies de verwachtingen overtroffen.

JDE Peet's kwam met weinig verrassende cijfers, die volgens ING toch tegenvielen. Barclays haalde het aandeel al voorafgaand aan de resultaten van de kooplijst. Het aandeel verloor op weekbasis 1,6 procent.

Bij de kleine aandelen daalde ForFarmers 3,3 procent. Het transitiejaar 2023 werd afgesloten met lagere resultaten en dus gaat het dividend omlaag, meldde de veevoederproducent. Toch waren de cijfers volgens Degroof Petercam beter dan verwacht.

Nedap behaalde afgelopen jaar meer omzet en dus ging daar het dividend juist omhoog. Het aandeel steeg afgelopen week 0,6 procent.

BAM ging op weekbasis aan kop in de AScX, met een plus van 6,4 procent. Vivoryon leverde 5,8 procent in en Ebusco zelfs 6,0 procent.

Brunel behaalde afgelopen kwartaal een hogere omzet, maar een lagere marge. Analisten van ING oordeelden wel dat de outlook was zwakker dan verwacht. Het aandeel daalde circa een procent op weekbasis.

Acomo behaalde afgelopen kwartaal minder winst en omzet. Analisten van ING zagen geen verrassingen in de cijfers en het aandeel steeg afgelopen week licht.