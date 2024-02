Olieprijzen dalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag gedaald. Bij een settlement van 76,49 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,7 procent goedkoper. De prijs voor een vat Brent daalde ruim 2 procent. Op weekbasis stonden de oliemarkten ook onder druk. De prijzen daalden nadat Irak de heropening aankondigde van een raffinaderij die al tien jaar gesloten was, zei marktanalist Rania Gule van XS.com. Dat is opvallend gezien de productieverlagingen die OPEC+ heeft afgesproken en die vermoedelijk worden verlengd. "De factoren die de oliemarkten beïnvloeden zijn onder andere het Amerikaanse macro-economische landschap, China's recente verlaging van de rente, de krappe marktdynamiek versus zorgen over OPEC-reservecapaciteit, de stijgende Amerikaanse olieproductie versus de naleving van de OPEC-landen en aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten", somde Stephen Innes van SPI Asset Management verder het marktsentiment op. Afgezien van onvoorziene aanbodschokken of een escalatie in het Midden-Oosten die de productie afremt, blijven de olieprijzen mogelijk in een krappe bandbreedte in de tweede helft van het jaar, denkt de marktanalist. Komende week kunnen de oliemarkten in beweging komen door Amerikaanse groeicijfers en de voor de Federal Reserve belangrijke PCE-inflatie. Sterke cijfers "geven de Fed meer speelruimte om haar restrictieve monetaire beleid voor een langere periode te handhaven. Deze dynamiek beperkt de economische groei en suggereert een verminderde toekomstige vraag naar olie, wat bijdraagt aan de prijsdaling", volgens analist Ricardo Evangelista van ActivTrades. Bron: ABM Financial News

