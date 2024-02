Wall Street koerst af op nieuwe records

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lagen vrijdag op recordkoers met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,2 procent op 5.099 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 39.184 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen, net onder zijn all time high uit november 2021 van 16.057,44 punten.

"De waanzinnig goede kwartaalcijfers en vooruitzichten van Nvidia, die woensdag nabeurs werden gepubliceerd, leidden gisteren tot een jubelstemming op Wall Street. Angst voor een recessie is er niet meer en de winstgroeiverwachtingen van veel (tech)bedrijven worden naar boven bijgesteld. Wat kan een belegger zich nog meer wensen?", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Ook vrijdag zit Nvidia in de lift, nadat het aandeel een dag eerder al 277 miljard dollar aan marktwaarde kon toevoegen, zag Wiersma.

"Het chipbedrijf zit midden in de 'sweet spot', kan de sterke vraag naar zijn geavanceerde AI-chips nauwelijks aan en heeft weinig echte concurrentie. De totale marktwaarde loopt nu richting de 2000 miljard dollar, waarmee Nvidia het op twee na grootste beursgenoteerde bedrijf in de VS is. Alleen Apple en Microsoft zijn nog iets groter. Het lijkt een kwestie van tijd dat Nvidia ook deze twee heeft ingehaald", volgens de marktkenner.

"We denken dat generatieve AI het groeithema van het decennium zal blijken te zijn", zeiden analisten van UBS. De cijfers die Nvidia afgelopen week presenteerde zijn hiervan het bewijs, meent de Zwitserse bank, die dankzij de verwachte toename in AI-investeringen zijn koersdoel voor de S&P 500 verhoogde naar 5.200 punten.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig in de VS. Een aantal Federal Reserve-bestuurders maakte de afgelopen dagen duidelijk dat de centrale bank niet wil overhaasten met een renteverlaging. Dit kwam eerder in de week ook al naar voren in de notulen van het laatste rentebesluit van de Fed.

Goldman Sachs verwacht een eerste renteverhoging door de Fed nu in juni en een totaal van vier renteverlagingen dit jaar.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 4,25 procent. WTI-olie kostte 76,40 dollar en werd daarmee op weekbasis circa 3,5 procent goedkoper.

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0827.

Bedrijfsnieuws

Nvidia noteerde vrijdag ruim 2 procent hoger, nadat de aandelenkoers van het bedrijf donderdag al 16 procent steeg na de beter dan verwachte cijfers, waarbij ook de omzetoutlook voor het eerste kwartaal de verwachtingen overtrof.

Sectorgenoten Advanced Micro Devices en Micron Technology vierden het feestje vrijdag niet mee. AMD verloor 3 procent en Micron steeg slechts licht. Super Micro Computer, dat donderdag nog 33 procent aan beurswaarde won, daalde vrijdag bijna 11 procent.

Live Nation won 2 procent. De concertpromotor boekte in het vierde kwartaal een 36 procent hogere omzet van 5,8 miljard dollar, terwijl de inkomsten uit concerten zelfs met 44 procent stegen.

Carvana steeg liefst 32 procent, nadat de online verkoper van tweedehands auto's sterke kwartaalcijfers rapporteerde en verdere groei beloofde.

Intuitive Machines noteerde 25 procent hoger, nadat het Odysseus-ruimtevaartuig de maan bereikte. Daarmee is het de eerste commerciële ruimtevaarder die op de maan landt om data te verzamelen.

Grab steeg licht. Het bedrijf dat vooral actief is in Zuidoost-Azië met maaltijdbezorging, taxidiensten en online betalingen, wist het afgelopen kwartaal een verlies om te buigen in winst. Daarbij kondigde het een aandeleninkoopprogramma aan.