AEX valt licht terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,3 procent tot 854,97 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,3 procent liet optekenen en de AScX 0,1 procent hoger sloot.

De AEX kon de openingswinst van eerder op de dag niet vasthouden. Na al het optimisme rond de sterke cijfers van Nvidia en de nieuwe records op Wall Street, maakte het Damrak vrijdag een pas op de plaats.

Op weekbasis bleef de index steken onder het record van ruim 858 punten van vorige week vrijdag.

Ondertussen overdenkt de markt de mogelijke richting van het toekomstig monetair beleid van centrale banken. "Speculatie over wanneer de rente zal dalen houdt beleggers alert. Beleggers met voornamelijk longposities doen er goed aan te hopen dat de rente nog enige tijd hoog blijft. In tegenstelling tot wat veel beleggers denken, presteren de beurzen namelijk slecht wanneer de Fed begint met het verlagen van de rente", zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

"Tijdens de rentecycli in 2001 en 2007-2008 zagen we bijvoorbeeld dat de S&P 500-index sterk daalde en pas weer begon te stijgen toen de Fed de rente stabiliseerde. Beleggers die hopen op forse renteverlagingen van de Fed, moeten dus rekening houden met een verhoogde kans op dalende aandelenkoersen", voegde hij toe.

ING zei vooruitblikkend op komende week met name uit te kijken naar de publicatie van de Amerikaanse PCE kernprijsindex, die de Federal Reserve als graadmeter voor de inflatie gebruikt. In de eurozone wordt uitgekeken naar inflatie en arbeidsdata, die de ECB later dit jaar een idee kunnen geven of de rente kan worden verlaagd.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Duitse economie in het vierde kwartaal opnieuw is gekrompen. De economie kromp op kwartaal- en jaarbasis met achtereenvolgens 0,3 en 0,2 procent.

De Ifo index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is in februari gestegen van 85,2 naar 85,5. Die stijging was niet overtuigend genoeg om optimistischer te worden over de Duitse economie, oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING.

Olie noteerde vrijdag bijna 2 procent lager op 77,17 dollar per vat en verloor ook op weekbasis terrein.

De euro/dollar noteerde op 1,0824. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0822 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0823 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 12 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door KPN met een winst van 1,1 procent, Exor steeg 0,9 procent, terwijl DSM-Firmenich 2,7 procent verloor.

RELX en Wolters Kluwer wonnen 0,9 procent. De twee databedrijven varen mee op het potentieel van AI.

Besi moest vandaag een groot deel van de koerswinst van donderdag inleveren en daalde met 6,0 procent. Na de cijfers van gisteren ontving Besi vanochtend een aantal stevige koersdoelverhogingen van Berenberg, Deutsche Bank en UBS. ASML verloor 1,4 procent, terwijl ASMI 0,5 procent daalde.

In de AMX ging Van Lanschot Kempen aan de leiding met een winst van 3,3 procent en moest Alfen een flinke veer laten en verloor 7,4 procent. Ook Basic-Fit leverde 4,4 procent in.

Galapagos daalde 8,0 procent na publicatie van de cijfers die redelijk conform verwachting waren.

Bij de kleinere aandelen ging Heijmans aan kop met een winst van 3,2 procent, maar kreeg Brunel na de cijfers een tik te verwerken. Het aandeel daalde 4,7 procent. De resultaten van Brunel in het vierde kwartaal verrasten niet, maar de start van 2024 is wel wat zwakker dan verwacht, vooral in Duitsland, zag ING.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 5.091,54 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood.