Beursblik: hoe ver kan ECB de rente laten dalen?

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Als de Europese Centrale Bank eenmaal aan renteverlagingen begint, is het de vraag hoever de ECB de rente kan laten dalen. Dit zei marktanalist Elwin de Groot van Rabobank vrijdag in een reactie tegen ABM Financial News. "De haviken willen denk ik wel voorkomen dat we straks te veel verlagingen gaan krijgen", aldus De Groot. De marktkenner wees op een presentatie van ECB-bestuurder Isabel Schnabel vrijdag in Milaan, waarin zij inging op de vraag of de strijd tegen inflatie is gewonnen. Volgens De Groot gaf Schnabel aan dat de daling van de inflatie "vooral, maar niet exclusief, op het conto van aanbodfactoren is te schrijven, [zoals] lagere energieprijzen en afnemende verstoringen in productieketens." Daarbij is de diensteninflatie hardnekkiger en dus zijn "de laatste meters het moeilijkst" volgens Schnabel, citeerde de marktanalist. Die mening deelt Rabobank. "Er is onmiskenbaar een verbetering in het inflatiebeeld, maar we zijn er nog niet helemaal", aldus De Groot. "En dus, ja, renteverlagingen dit jaar, maar niet zo veel en niet zo snel als de markt dacht, en nog steeds denkt, alhoewel er aardig wat is verdampt van de hooggespannen verwachtingen sinds eind vorig jaar." Volgens De Groot is de vraag straks misschien wel "waarom je als ECB eigenlijk de rente (zo fors) zou moeten verlagen als blijkt dat de economie weer aantrekt en de inflatie op je doelstelling uitkomt?" Bron: ABM Financial News

