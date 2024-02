Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor Aalberts verhoogd van 52,00 naar 54,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist David Kerstens. De koersdoelverhoging volgt na de cijfers van Aalberts over 2023. Die waren volgens Kerstens beter dan verwacht. De analist heeft nu de verwachting voor de EBITA in 2024 met 5 procent verhoogd tot 530 miljoen euro, uitgaande van een herstel in de divisie Building Tech. Na de succesvolle afronding van de CEO-transitie, zal de uitvoering van de strategie worden voortgezet. Hierbij zal volgens de bank de nadruk liggen op het optimaliseren van de portfolio, R&D-gedreven autonome groei, een goede executie en duurzaamheid. Het aandeel Aalberts is volgens Jefferies circa 35 procent goedkoper dan dat van sectorgenoten. Op 54 euro handelt het aandeel meer in lijn met sectorgenoten, aldus Kerstens. Het aandeel Aalberts noteerde vrijdag op 39,96 euro. Bron: ABM Financial News

