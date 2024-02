Enorm verlies voor de Bundesbank Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bundesbank heeft in 2023 een groot verlies geleden. Dit bleek vrijdag uit de cijfers die de centrale bank publiceerde. Het verlies bedroeg 21,6 miljard euro. In plaats van rente-inkomsten, leed de Bundesbank hier een verlies van 13,9 miljard euro. Dat was voor het eerst in geschiedenis van de centrale bank. Dit verlies betekent dat Berlijn geen dividend krijgt uitgekeerd en de centrale bank bijna zijn gehele reserves moest inzetten om het verlies te absorberen. Volgens de bank is er nog een reserve van minder dan 0,7 miljard euro over na het verlies in 2023. Probleem is dat door de renteverhogingen die de Europese Centrale Bank afgelopen jaar doorvoerde om de inflatie terug te dringen, de rentelasten voor de Duitse centrale bank toenamen. En ook in 2024 rekent de Bundesbank op een groot verlies. "Die overstijgt vermoedelijk de bestaande reserves", waarschuwde de bank, die dit wil opvangen met winsten die het in de toekomst verwacht. Dat heeft wel tot gevolg dat de centrale bank gedurende een langere periode geen dividend zal uitkeren, merkte voorzitter Joachim Nagel op. "De balans van de Bundesbank is gezond. De Bundesbank kan de financiële last dragen", meent Nagel, die erop wees dat de activa een stuk groter zijn dan de verplichtingen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.