Valuta: dollar trekt licht aan

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag iets lager dan donderdag rond een uur of 11. De dollar stijgt iets, op basis van de bewegingen op de rentemarkt.

"Er is vrijwel geen safe haven-behoefte", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Belangrijk zijn vandaag de optredens van ECB-bestuurder Isabel Schnabel, die twee lezingen geeft, waaronder over de vraag in hoeverre de strijd tegen inflatie nu is gewonnen. Voor de eventuele beweging in de euro/dollarzal veel afhangen van de indicaties die Schnabel eventueel bereid is prijs te geven voor het moment waarop de ECB tot een renteverlaging denkt te besluiten", aldus Van der Meer.

Voorafgaand aan Schnabel ging donderdag een klein peloton Fed-prominenten vooraf, dat zonder uitzondering iets losliet over renteverlagingen door de Fed.

Fed-bestuurder Lisa Cook gaf donderdag in een toespraak dat een renteverlaging er aan zit te komen. Maar niet meteen. De Fed heeft volgens Cook meer vertrouwen nodig in de gewenste, dalende trend in de inflatie naar de gewenste 2,0 procent.

De vice-voorzitter van de Fed Philip Jefferson zei donderdag de Fed dit jaar de rente nog wel te zien verlagen. Veel preciezer dan 'later dit jaar' was Jefferson niet. Hij liet het moment min of meer afhangen van de consumentenbestedingen die wat hem betreft moeten verminderen om de verdere daling van de inflatie niet in gevaar te brengen. Jefferson was licht optimistisch over de kans van slagen door de Fed in de pogingen de prijsstijgingen terug te brengen naar de doelstelling van 2,0 procent.

Patrick Harker, voorzitter van de Fed van Philadelphia en momenteel zonder stemrecht, had donderdag een renteverlaging op de korte termijn ook niet voor ogen staan. Harker stelde dat het grootste risico dat de Fed nu loopt overhaasting bij een renteverlaging betreft.

De Duitse economie bleek vrijdag in de definitieve cijfers in het vierde kwartaal op kwartaalbasis met 0,3 procent te zijn gekrompen. Op jaarbasis tekende zich een krimp met 0,2 procent af. Over heel 2023 bedroeg de krimp ook 0,3 procent. De cijfers kwamen overeen met de eerste metingen.

De Duitse Ifo-vertrouwensindex over februari steeg licht van 85,2 naar 85,5 en dat was conform verwachting.

Voor de rest van vrijdag is de macro-economische agenda leeg.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,0820 dollar. De Europese munt noteerde onveranderd op 0,8547 Britse pond. Het Britse pond noteerde ook vlak, op 1,2659 dollar.