AEX kan openingswinst niet vasthouden, verlies voor Besi en Alfen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist de openingswinsten niet vasthouden. Kort na de klok van elf uur verloor de AEX 0,3 procent op 855,15 punten.

Het is vanochtend relatief rustig, na het spektakel van gisteren na de nieuwe records in de VS voor de S&P 500 en de Dow Jones. De Nasdaq is er net onder gebleven, hoewel de technologiesector wel de best presterende sector was met een winst van ruim 4 procent.

"De waanzinnig goede kwartaalcijfers en vooruitzichten van Nvidia, die woensdag nabeurs werden gepubliceerd, leidden gisteren tot een jubelstemming op Wall Street", zag investment manager Simon Wiersma van ING.

Hij wees op de stijging van de marktwaarde van Nvidia met 277 miljard dollar op één dag, de grootste stijging ooit. Volgens Wiersma heeft dat helemaal niets met geluk te maken. Het chipbedrijf zit midden in de 'sweet spot', kan de sterke vraag naar hun enorme AI-chips nauwelijks aan en heeft weinig echte concurrentie.

De totale marktwaarde van Nvidia loopt nu richting de 2.000 miljard dollar en is daarmee op twee na een grootse beursgenoteerde bedrijf in de VS. Alleen Apple en Microsoft zijn nog iets groter. Het lijkt volgens Wiersma een kwestie van tijd dat Nvidia ook deze twee heeft ingehaald.

Vrijdagochtend bleek dat de Duitse economie opnieuw is gekrompen. De economie kromp in het afgelopen kwartaal met 0,3 procent op kwartaalbasis. In heel 2023 daalde het Duitse bruto binnenlands product met 0,3 procent.

Maar er was ook goed nieuws uit Duitsland. De Ifo index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is in februari wel gestegen.

De olieprijzen daalden vanochtend, nadat een Amerikaanse Fed-bankier zei dat renteverlagingen nog minstens twee maanden moeten worden uitgesteld. Een vat Brent olie daalde 1,2 procent naar 82,62 dollar.

De tienjaarsrentes bleven in de VS en Europa dicht bij huis en de euro/dollar noteerde licht lager op 1,0814. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0820.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen gingen Wolters Kluwer en ABN AMRO aan kop met winsten van 1,2 en 0,8 procent.

Besi moest vandaag wat van de koerswinst van donderdag inleveren en daalde met 3,6 procent. Na de cijfers van gisteren ontving Besi vanochtend een aantal stevige koersdoelverhogingen van Berenberg, Deutsche Bank en UBS.

In de AMX ging Van Lanschot Kempen aan de leiding met een winst van 2,4 procent en moest Alfen een flinke veer laten en verloor 6,0 procent. Ook Basic-Fit leverde 2,8 procent.

Galapagos daalde 1,3 procent na de cijfers die redelijk conform verwachting waren.

Bij de kleinere aandelen ging Heijmans aan kop met een winst van 1,3 procent, maar kreeg Brunel na de cijfers een tik te verwerken. Het aandeel daalde bijna 6 procent. De resultaten van Brunel in het vierde kwartaal verrasten niet, maar de start van 2024 is wel wat zwakker dan verwacht, vooral in Duitsland, zag ING.