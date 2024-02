BASF blijft in zwaar weer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BASF SE

(ABM FN-Dow Jones) BASF heeft de eigen outlook voor 2023 zoals verwacht niet gehaald. Dit bleek vrijdag uit de definitieve cijfers van het Duitse chemiebedrijf. Voorlopige cijfers halverwege januari lieten al zien dat BASF de outlook niet zou halen. Het Duitse chemiebedrijf zei dat het, naast de kostenbesparingen die het in 2022 lanceerde, van plan is een aanvullend programma te lanceren om de kosten in Ludwigshafen tegen 2026 met nog eens 1 miljard euro per jaar te verlagen. "Het programma zal daarom helaas ook leiden tot verder banenverlies", zei voorzitter Martin Brudermueller vrijdag. De details van dit plan moeten nog worden uitgewerkt. Het bedrijf voegde eraan toe dat het verwacht dat de economische zwakte van 2023 zich in 2024 zal voortzetten. BASF maakte over afgelopen jaar een omzet bekend van 68,9 miljard euro, terwijl het bedrijf uit Ludwigshafen een omzet verwachtte van 73 tot 76 miljard euro. De analistenconsensus samengesteld door Vara lag op 70,6 miljard euro. In 2022 behaalde BASF nog een omzet van 87,3 miljard euro. De EBIT voor aftrek van bijzondere posten kwam in 2023 uit op 3,8 miljard euro. Ook hiermee werd de eigen outlook niet gehaald. Het bedrijf ging uit van 4,0 tot 4,4 miljard euro. En de analistenverwachting lag op ruim 3,9 miljard euro. In 2022 bedroeg dit resultaat bijna 6,9 miljard euro. BASF verklaarde de daling van de EBIT door lagere marges. Kostenreducties konden dit niet voorkomen, aldus het bedrijf. De nettowinst bedroeg 225 miljoen euro. In 2022 leed BASF nog een verlies van 627 miljoen euro, maar dat was inclusief een afschrijving van 6,5 miljard euro op de Russische activiteiten. Analisten rekenden op een winst van ruim 2,2 miljard euro in 2023. Het bedrijf zei dat het voor 2023 een dividend van 3,40 euro per aandeel wil voorstellen. Outlook BASF mikt voor 2024 op een EBITDA vóór bijzondere posten tussen 8,0 miljard en 8,6 miljard euro. De vrije kasstroom wordt verwacht tussen 0,1 miljard en 0,6 miljard euro te liggen, gedrukt door tijdelijk hogere kapitaaluitgaven. info@abmfn.nl

