Olieprijzen hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag gestegen, mede omdat de zorgen na een scheepsaanval in de Rode Zee groter waren dan de impact van de stijgende olievoorraden in de VS. Bij een settlement van 78,61 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,9 procent duurder. De Amerikaanse olie futures bleven donderdag hoger handelen nadat officiële gegevens een vierde opeenvolgende wekelijkse stijging van de Amerikaanse ruwe olievoorraden aan het licht brachten, maar die wel kleiner was dan de meeste marktverwachtingen en aanzienlijk lager dan de week ervoor. In de week eindigend op 16 februari stegen de voorraden ruwe olie met 3,5 miljoen vaten naar 443,0 miljoen vaten. Een week eerder stegen de voorraden nog met 12 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 0,3 miljoen vaten naar een totaal van 247,0 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 4,0 miljoen vaten tot 121,7 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen bleef stabiel op 80,6 procent. "Ondanks de robuuste export van ruwe olie, het voortdurende onderhoud van de raffinaderijen en de stevige import van ruwe olie hebben geleid tot een nieuwe toename van de olievoorraden", aldus Matt Smith, hoofd olie-analist voor Noord- en Zuid-Amerika bij Kpler. Kijkend naar het grotere geheel bleven oliehandelaren de ontwikkelingen in het Midden-Oosten volgen en wogen zij de vooruitzichten voor de vraag naar ruwe olie af. Ondertussen wordt ook een toenemende backwardation gezien, waarbij de prijzen voor nabijgelegen contracten hoger zijn dan die voor futures met een langere looptijd, wat veelal wijst op een krapper fysiek aanbod. Bron: ABM Financial News

