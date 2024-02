Nvidia zet AEX weer op recordkoers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag flink gestegen, geholpen door halfgeleideraandelen die profiteerden van de sterke cijfers van de Amerikaanse chipreus Nvidia.

De AEX sloot 1,3 procent hoger op 857,51 punten, net onder het record van ruim 858 punten van vorige week donderdag.

Elders in Europa sneuvelden wel records voor de DAX en de Stoxx Europe 600.

Nvidia wist de verwachtingen woensdagavond flink te overtreffen en de outlook was volgens marktstrateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild "buitenaards".

In een toelichting op de resultaten sprak Nvidia-CEO Jensen Huang bovendien van een kantelpunt voor kunstmatige intelligentie (AI), waarbij de vraag naar AI-chips wereldwijd krachtig is. Niet alleen in de techsector, maar ook in andere industrieën.

"Het ziet er goed uit voor de chipindustrie", zei investment manager Simon Wiersma van ING aan. "Met zulke cijfers en vooruitzichten is er geen sprake van een zeepbel en zullen analistenverwachtingen voor een flink aantal aandelen uit de chipindustrie verder worden verhoogd."

"Het lijkt er dus op dat artificiële intelligentie nog een tijdje de motor van de aandelenmarkten zal blijven", schreef BNP Paribas Fortis in een commentaar.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve werd woensdagavond duidelijk dat de centrale bank bang is om te snel de rente te verlagen. De Europese Centrale Bank kwam donderdag in zijn notulen met een soortgelijke boodschap.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de samengestelde inkoopmanagersindexen. In de eurozone bleek de dienstensector een lichtpunt, met een index van precies 50. Volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank is dat voor het eerst sinds juli 2023. De la Rubia verwacht dat de ECB niet blij zal zijn met de cijfers en als gevolg niet eerder dan in juni met een renteverlaging komt.

In de VS bleek de dienstensector in februari minder hard gegroeid, maar steeg de inkoopmanagersindex voor de industrie wel verder. "De eerste PMI-gegevens voor februari geven aan dat de Amerikaanse economie halverwege het eerste kwartaal is blijven groeien, wat wijst op een bbp-groei op jaarbasis van rond de 2 procent", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een uitkering in de Verenigde Staten is afgelopen week uitgekomen op 201.000, een daling van 12.000 ten opzichte van de week ervoor. De markt rekende op 216.000 nieuwe aanvragen.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na het verschijnen van de steunaanvragen naar 4,34 procent, om vervolgens weer iets terug te zakken tot 4,32 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0813. WTI-olie werd ruim een half procent duurder. De Amerikaanse olievoorraden stegen afgelopen week met 3,5 miljoen vaten. De benzinevoorraden en voorraden stookolie daalden wel.

Stijgers en dalers

Niet alleen de cijfers van Nvidia gaven de Nederlandse chippers donderdag vleugels. Besi kwam voorbeurs met meevallende cijfers, die een koerssprong van bijna 5 procent opleverden in de AEX. Wel vond Degroof Petercam de outlook voor het lopende kwartaal aan de magere kant en het aandeel sloot onder zijn hoogste punt van de dag. Koploper ASML steeg meer dan 5 procent en ASMI, dat volgende week dinsdag de boeken opent, won circa 3 procent.

Er waren nauwelijks dalers in de hoofdindex. DSM-Firmenich verloor ruim anderhalf procent en Unilever meer dan een procent. Het aandeel noteerde ex-dividend.

In de AMX deed Aalberts goede zaken na het openen van de boeken. Het aandeel steeg met ruim 7 procent, nadat het bedrijf de verwachtingen overtrof. Jefferies verwacht dat de consensus voor 2024 omhoog kan.

Ook Van Lanschot Kempen wist te overtuigen met de cijfers over het afgelopen kwartaal. De winst steeg, net als het beheerd vermogen. Analisten stelden dat de resultaten conform verwachting waren. Het aandeel won bijna 5 procent.

AMG waarschuwde woensdag nabeurs bij de kwartaalcijfers voor nog meer tegenwind, maar wist donderdag ondanks een lagere opening toch op te veren. Het aandeel sloot uiteindelijk ruim 5 procent in de plus. Analisten van Berenberg vonden de cijfers meevallen, maar de outlook was teleurstellend.

Arcadis won 4,5 procent na de vrijgave van de kwartaalcijfers, die volgens analisten van Jefferies de verwachtingen overtroffen.

De verliezen in de Midkap bleven beperkt tot circa een half procent voor Corbion en Fagron. Galapagos steeg anderhalf procent in aanloop naar de resultaten donderdag na het slot op Wall Street.

Bij de kleine aandelen leverde Sif bijna 2 procent in. ForFarmers daalde precies 2 procent. Het transitiejaar 2023 werd afgelopen met lagere resultaten en dus gaat het dividend omlaag, meldde de veevoederproducent. Toch waren de cijfers volgens Degroof Petercam beter dan verwacht.

Nedap behaalde afgelopen jaar meer omzet en het dividend ging omhoog. Het aandeel daalde licht.

Brunel, dat vrijdagochtend met kwartaalcijfers komt, steeg in aanloop met 4,5 procent en ging daarmee aan kop in de AScX.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot 2,5 procent hoger, met nieuwe records in de maak voor de S&P 500 en Dow Jones index.