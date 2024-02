Beursblik: ECB-notulen onderstrepen zeer geleidelijke verschuiving naar renteverlagingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank onderstrepen de zeer geleidelijke verschuiving richting renteverlagingen. Dit schreef econoom Carsten Brzeski van ING in reactie op de verslaglegging, die donderdagmiddag verscheen. Dit suggereert volgens ING dat renteverlagingen in het voorjaar zeer onwaarschijnlijk zijn. "In plaats daarvan zal de ECB willen wachten tot de macrogegevens over het eerste kwartaal een afnemende inflatiedruk, een bescheiden economisch herstel en geen versnelling van de loongroei bevestigen" om de teugels te laten vieren, verwacht Brzeski. Over twee weken volgt een nieuw rentebesluit, met daarbij nieuwe economische ramingen. De ECB verwacht dat de inflatieverwachting voor 2024 dan naar beneden wordt bijgesteld. Toch zal dit de discussie binnen het bestuur van de ECB niet één kant op sturen, denkt Brzeski. "De zogenaamde technische aannames, dat wil zeggen de olie- en gasprijzen, rentetarieven en de wisselkoers, wezen op een lichte neerwaartse bijstelling van de inflatieverwachtingen van de ECB in de eerste weken van februari. De afgelopen dagen zou de hernieuwde stijging van de olieprijzen deze prognoses al automatisch veranderen", volgens de econoom. ING houdt er rekening mee dat de ECB over twee weken nog niet bereid zal zijn om verder te gaan dan publiekelijk te herhalen dat men "in de komende maanden renteverlagingen zou kunnen overwegen." Brzeski verwacht dat aan drie criteria moet worden voldaan voordat de ECB de rente gaat verlagen. Allereerst de langetermijninflatieprognoses, die momenteel uitgaan van een inflatie van 2,0 procent vanaf het derde kwartaal van 2025, die ongewijzigd moeten blijven. Ten tweede moet de loongroei afnemen tot circa 4 procent en tot slot moet de werkelijke inflatie "ten minste een paar maanden" rond de 2,5 procent liggen, volgens de econoom van ING. "Natuurlijk kan een onverwachte ernstige stress op de financiële markten of een ernstige recessie van de economie van de eurozone aanleiding geven tot een eerdere renteverlaging", aldus de marktkenner. Bron: ABM Financial News

