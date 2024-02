Grubhub bezorgt producten CVS Pharmacy Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CVS

(ABM FN-Dow Jones) Grubhub heeft een samenwerking gesloten met CVS Pharmacy. Dit maakte het Amerikaanse onderdeel van Just Eat Takeaway donderdag bekend. Grubhub gaat duizenden artikelen van CVS, waaronder huishoudelijke artikelen en producten voor persoonlijke verzorging, bezorgen. CVS heeft meer dan 6.000 winkels verdeeld over 48 Amerikaanse staten. Eerder al kondigde Grubhub aan de producten van GoPuff, Rite Aid en 7-Eleven in het bezorgaanbod te hebben opgenomen. Bron: ABM Financial News

