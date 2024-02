Beursblik: geen verrassingen bij PostNL verwacht

(ABM FN-Dow Jones) PostNL zal over 2023 vermoedelijk geen verrassende cijfers presenteren, nadat het postbedrijf al met voorlopige resultaten kwam.

Eind januari werd al bekend dat de genormaliseerde EBIT afgelopen jaar uitkwam op circa 92 miljoen euro. Voor 2023 werd door PostNL aanvankelijk een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro.

Daarentegen lag de kasstroom met 52 miljoen euro "ruim boven de verwachtingen", aldus het postbedrijf.

Volgens CEO Herna Verhagen bleven de marktomstandigheden in het vierde kwartaal "volatiel". "Hoewel het pakkettenvolume toenam, hebben we minder pakketten bezorgd dan we hadden verwacht", stelde de CEO in een toelichting op de voorlopige cijfers. "Tegelijkertijd hadden we al kosten gemaakt om op maximale capaciteit te kunnen opereren. De volumes van internationale klanten stegen wederom, maar de binnenlandse volumes bleven achter. De hoeveelheid post bleef daarentegen redelijk overeind. Zowel bij Pakketten als bij Mail in Nederland was de verschuiving van de mix minder gunstig", aldus Verhagen.

Ook wees de CEO op het hoge ziekteverzuim, dat een punt van zorg blijft bij het postbedrijf.

In het vierde kwartaal boekte PostNL een omzet van 889 miljoen euro, 6 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De genormaliseerde EBIT kwam uit op 77 miljoen euro, tegen 60 miljoen euro in de laatste maanden van 2022.

De pakketvolumes stegen met 0,9 procent, maar daalden bij Mail met 1,9 procent in Nederland, zo meldde PostNL. Deze relatief beperkte daling was te danken aan de verkiezingspost en een sterk piekseizoen.

Jefferies wees in een reactie op de lager dan verwachte pakketvolumes, hogere kosten en een ongunstige mix van klant en product.

Jefferies heeft PostNL op Houden staan met een koersdoel van 1,50 euro.

Op maandag 26 februari komt PostNL met de definitieve cijfers.