Beursblik: ING verhoogt koersdoel Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor Aegon verhoogd van 5,60 naar 6,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Jason Kalamboussis. Tot de zomer blijft Aegon eigen aandelen inkopen, "maar er is onzekerheid over de periode daarna", aldus Kalamboussis. De analist denkt dat een verlaging van het belang in ASR, zelfs als dit klein is, voldoende is voor een nieuw "bescheiden" inkoopprogramma. Verder kunnen de nieuwe plannen voor het VK en vermogensbeheer ook een aanjager worden, denkt ING. Onduidelijk is echter wanneer deze plannen worden onthuld. Aegon komt vrijdag 1 maart met cijfers. Kalamboussis verwacht geen grote verrassingen en zijn taxaties zijn redelijk in lijn met de consensus. Hij rekent op een operationele kapitaalaanwas van 524 miljoen euro voor de tweede jaarhelft. Aegon zal volgens de analist een dividend aankondigen van 0,18 euro per aandeel. Daarmee zit ING 2 cent boven de consensus. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.