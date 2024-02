Update: Van Lanschot Kempen doet goede zaken

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft in 2023 meer winst geboekt en het beheerd vermogen zien stijgen. Dat bleek donderdag uit een update van de bank uit Den Bosch.

2023 was voor Van Lanschot Kempen een goed jaar, met een sterke nettowinst en groei van ruim 18 procent van de assets under management. "Dat was, naast een positief koersresultaat, te danken aan nieuw toevertrouwd vermogen van zowel bestaande als nieuwe klanten en een gedisciplineerde uitvoering van onze overnamestrategie", lichtte Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur, toe.

In 2023 boekte Van Lanschot Kempen een nettowinst van 125,2 miljoen euro. In heel 2022 verdiende de bank 84,3 miljoen euro.

De assets under management stegen naar bijna 128 miljard euro, met een netto-instroom van 5,3 miljard euro, en de nettorentebaten liepen met 19 procent op naar 184,7 miljoen euro voor het segment Private Clients. De totale rentebaten stegen naar 196,5 miljoen euro. "Deze toename werd gedreven door de verhoging van rentetarieven door de Europese Centrale Bank, wat resulteerde in hogere rente-inkomsten, voornamelijk in de eerste helft van 2023. In de tweede helft van 2023 stabiliseerden de rente-inkomsten op een lager niveau, als gevolg van omzettingen naar termijndeposito’s en hogere spaarrentes voor private banking-klanten", aldus de bank.

De integratie van het overgenomen online beleggingsplatform van Robeco verloopt volgens plan, aldus Van Lanschot Kempen, net als de samenvoeging van Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België.

De CET 1-kapitaalratio kwam uit op 19,6 procent tegen 18,9 procent eind september. Dat is boven de doelstelling van 17,5 procent inclusief een add-on van 2,5 procent voor overnames.

Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen kunnen over 2023 een dividend tegemoet zien van 2,00 euro per aandeel. Dat was over 2022 1,75 euro.

Verder kondigde Van Lanschot de start van een inkoopprogramma aan. De bank zal maximaal 700.000 eigen aandelen inkopen voor maximaal 24,5 miljoen euro.

De ingekochte aandelen zal de bank gebruiken voor de afdekking van het beloningsbeleid, aandelenplannen en de voorgenomen overname van Accuro.

Op 20 juni organiseert Van Lanschot Kempen een beleggersdag. Dan komt de bank ook met financiële doelstellingen.

