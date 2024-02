Beursblik: Arcadis doet het beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het vierde kwartaal van 2023 de verwachtingen overtroffen. Dit stelde Jefferies donderdag in een rapport. De zakenbank zag de operationele EBITDA van Arcadis over het vierde kwartaal met 107 miljoen euro 5 procent boven de consensus van 101,5 miljoen euro uitkomen, waarbij vooral de sterke groei in de VS en Europa en de autonome groei van 6,5 procent opviel. Punt van aandacht betrof volgens Jefferies wel de projectkeuzes van Arcadis DPS en de marktomstandigheden in China. Volgens de zakenbank ligt Arcadis goed op koers om de doelstellingen voor de periode 2024 tot en met 2026 te realiseren. Jefferies hanteert een koopadvies voor Arcadis met een koersdoel van 57,00 euro. Arcadis sloot woensdag op 50,05 euro. Bron: ABM Financial News

