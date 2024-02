Wall Street licht hoger gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten, hoewel uit de notulen van de laatste Fed-vergadering bleek dat er sprake is van aanhoudende zorgen over de risico's van inflatie.

Direct na publicatie van de notulen daalden de Amerikaanse benchmarks om vervolgens tegen het einde van de handelsdag toch weer op te veren.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 4.981,80 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 38.612,24 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.580,87 punten.

De handelsdag stond woensdag volledig in het teken van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed en de kwartaalcijfers van Nvidia nabeurs.

Uit de notulen bleek dat de functionarissen van de Amerikaanse centrale bank bang zijn om te snel te handelen. De meeste deelnemers wezen op de risico's van het te snel versoepelen van het monetaire beleid. Slechts twee functionarissen wezen op de risico's die gepaard gaan met het te lang handhaven van een al te restrictief beleid. De functionarissen oordeelden wel dat de beleidsrente in deze verkrappingscyclus waarschijnlijk op zijn hoogste niveau noteert.

Wanneer de centrale bank overweegt wel te gaan beginnen met het verlagen van de rente, bleef onduidelijk. Powell zei na de bijeenkomst dat de Fed de rente mogelijk langzamer zal verlagen of het proces zal vertragen als de inflatie hardnekkiger zou blijken te zijn. De rente zou daarentegen sneller kunnen worden verlaagd als de arbeidsmarkt verzwakt of als sprake is van een "zeer, zeer overtuigend lagere inflatie".

De notulen van de Fed waren 'een beetje hawkish', maar sluiten een renteverlaging in mei niet uit, concludeerde econoom Paul Ashworth van Capital Economics. De econoom noemde het enigszins teleurstellend dat niet duidelijk werd wat het in de praktijk betekent dat de functionarissen er meer vertrouwen in hebben dat de inflatie duurzaam richting de 2 procent beweegt.

Daarnaast was de markt in afwachting van de cijfers van Nvidia, "omdat deze wel heel belangrijk zijn voor het algehele marktsentiment. Als een van de grootste technologiebedrijven hopen beleggers op sterke resultaten. Analisten zijn alvast positief", zei analist Yani Hellebaut van Lynx.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 3,3 procent. De marktindex daalde van 210 naar 203,1.

De april-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,87 dollar hoger op 77,91 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0820. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0814 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0803 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de Chicago Fed-index en de samengestelde inkoopmanagersindex van februari, gevolgd door de bestaande woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Palo Alto Networks daalde ruim 28,0 procent, nadat het cyberbeveiligingsbedrijf zijn omzetverwachtingen voor het hele jaar had verlaagd. Sectorgenoten als Zscaler en Crowdstrike noteerden achtereenvolgens circa 14,0 procent en bijna 10 procent lager.

SolarEdge verloor ruim 11,0 procent, na het geven van een zwakke outlook voor het eerste kwartaal.

De aandelen van het digitale gezondheidszorgbedrijf Teladoc Health daalden met bijna 25,0 procent, nadat de vooruitzichten voor het huidige kwartaal en 2024 achterbleven bij de verwachtingen van Wall Street. Volgens FactSet is Cathie Woods ARK Investment Management de grootste aandeelhouder van Teladoc.

Nvidia noteerde bijna 3,0 procent lager in aanloop naar de kwartaalcijfers nabeurs.