Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, waarbij zorgen over de vraag naar ruwe olie af werden gewogen tegen het opwaartse risico van conflicten in het Midden-Oosten, waaronder Houthi-aanvallen op de scheepvaart en de oorlog tussen Israël en Hamas. "De aanhoudende zorgen over een vertraging van de mondiale consumptie [vooral uit China] beperken elk groot opwaarts potentieel van de olieprijzen", aldus grondstoffenstrategen Ewa Manthey en Warren Patterson van ING. Geopolitieke conflicten en productiebeperkingen van de OPEC+ "hebben de olieprijzen voorlopig binnen een krappe handelsmarge gehouden", voegden ze eraan toe. De april-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,87 dollar hoger op 77,91 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.