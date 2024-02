Nolet heeft 75,8 procent aandelen Lucas Bols in handen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Nolet heeft na het verstrijken van de na-aanmeldingsperiode 75,8 procent van de aandelen Lucas Bols in handen. Dit meldden beide bedrijven woensdag nabeurs. In totaal werden 614.461 extra aandelen, die ongeveer 4,1 procent van het uitstaande kapitaal vertegenwoordigen en een totale waarde van ongeveer ruim 11 miljoen euro aangemeld tijdens de na-aanmeldingsperiode. Woensdag om 17.40 CET liep de na-aanmeldingsperiode af. De afwikkeling van de tijdens deze periode aangemelde aandelen zal plaatsvinden op 27 februari 2024. Bron: ABM Financial News

