Wall Street koerst af op lager slot

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan, in afwachting van de Fed-notulen en kwartaalcijfers van Nvidia nabeurs. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,3 procent tot 4.963,26 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 38.515,28 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent lager op 15.518,59 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden woensdag lager, terwijl de markt zich opmaakt voor de resultaten van Nvidia en de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, waarbij de markt erop hoopt meer inzicht te krijgen in het toekomstig rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Volgens strateeg Jay Woods van Freedom Capital Markets is de Amerikaanse markt toe aan een pauze, een 'gezonde' terugval zou volgens hem voor een bredere deelname aan de markt kunnen zorgen. "Wat we deze week zien is wat ik zou beschouwen als een normale terugval", zie hij. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 3,3 procent. De marktindex daalde van 210 naar 203,1. Olie noteerde woensdag 0,8 procent hoger op 77,65 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0810. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0814 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0803 op de borden. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de Chicago Fed-index en de samengestelde inkoopmanagersindex van februari, gevolgd door de bestaande woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden later op de dag. Bedrijfsnieuws Palo Alto Networks daalde 27,0 procent, nadat het cyberbeveiligingsbedrijf zijn omzetverwachtingen voor het hele jaar had verlaagd. Sectorgenoten als Zscaler en Crowdstrike noteerden achtereenvolgens 14,3 procent en 10 procent lager. SolarEdge verloor 10,7 procent, na het geven van een zwakke outlook voor het eerste kwartaal. De aandelen van het digitale gezondheidszorgbedrijf Teladoc Health daalden met bijna 25,0 procent, nadat de vooruitzichten voor het huidige kwartaal en 2024 achterbleven bij de verwachtingen van Wall Street. Volgens FactSet is Cathie Woods ARK Investment Management de grootste aandeelhouder van Teladoc. Nvidia noteerde 3,4 procent lager in aanloop naar de kwartaalcijfers nabeurs. Bron: ABM Financial News

