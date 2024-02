AEX in het rood richting Fed en Nvidia

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met verlies gesloten, in aanloop naar de notulen van de Federal Reserve en de cijfers van Nvidia vanavond.

De AEX sloot 0,2 procent lager op 846,79 punten.

Ook vanochtend waren er weer kwartaalresultaten op het Damrak, maar met een vrijwel lege macro-economische agenda, kijken veel beleggers al uit naar de notulen van de Fed vanavond en nog belangrijker, de kwartaalcijfers van Nvidia.

Voor het vierde kwartaal verwachten analisten volgens FactSet een aangepaste winst per aandeel van 4,59 dollar, een stijging van 422 procent op jaarbasis. De omzet is op jaarbasis volgens de analisten met 237 procent gestegen naar 20,4 miljard dollar.

"Nvidia alleen al is goed voor 28,5 procent van de prestaties van de S&P500 sinds het begin van het jaar", benadrukte investment strategist Xavier Timmermans van BNP Paribas Fortis.

Volgens analisten van CMC is de markt voor opties momenteel zeer bullish over Nvidia. Dat betekent ook dat het bedrijf de verwachtingen flink moet verslaan.

De euro/dollar steeg licht naar 1,0812 en de tienjaarsrentes in de VS en Duitsland liepen ook op. Olie werd iets duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen Prosus en Besi, dat morgen de boeken opent, aan de leiding met winsten van 1,9 en 1,6 procent. Verder wonen Exor en Shell 0,7 en 0,6 procent.

De jaarcijfers van Wolters Kluwer, die volgens UBS solide waren, leverden toch een koersverlies op van 1,1 procent.

ASML en ASMI daalden in tegenstelling tot Besi wel, maar de verliezen waren bescheiden. KBC Securities uitte twijfels over ASMI en verlaagde het advies naar Reduceren. De aandelen daalden 0,4 en 0,1 procent.

DSM-Firmenich en Adyen verloren 1,3 en 2,5 procent en Philips werd ook 2,5 procent goedkoper.

In de AMX was Fugro koploper, volgens analisten Corné van Zeijl van Cardano dankzij een rapport van ABN AMRO. De bodemonderzoeker werd 7,4 procent duurder.

Alfen won 2,5 procent en Vopak 2,1 procent.

De grootste dalers in de Midkap waren Galapagos en JDE Peet’s. Jefferies zei de afgegeven outlook door JDE moeilijk op waarde te kunnen schatten vanwege de onzekere plannen rond Rusland. ING sprak zelfs van een tegenvaller. Het enige lichtpuntje in de cijfers vanochtend van de koffiespecialist was dat het dividend van 0,70 euro per aandeel conform verwachting was en dat JDE het dividend in 2024 stabiel wil houden, aldus ING.

Galapagos werd 3,3 procent goedkoper en JDE 5,0 procent.

AMG, dat vanavond met cijfers komt, daalde 1,3 procent.

Bij de smallcaps ging Ebusco 3,4 procent in het groen en won Fastned 1,7 procent. BAM was met een verlies van 1,5 procent een van de grootste dalers. Bij een project van BAM in Lochem is een ongeluk gebeurd met dodelijke afloop. B&S daalde met 1,7 procent.

Wall Street

Aan het einde van de Europese beursdag noteerde de S&P 0,2 procent lager en verloor de Nasdaq 0,5 procent.