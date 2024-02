Koersalarm: Edenred in Parijs onderuit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Edenred

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Edenred daalde woensdag op de beurs in Parijs met 13,9 procent. Edenred, dat onder meer maaltijdcheques voor werknemers aanbiedt, meldde vanmiddag dat er in Italië een onderzoek naar Edenred Italia is gestart. Dat onderzoek richt zich op een openbare aanbesteding in 2019. Edenred zei volledig mee te werken aan het onderzoek. Op dit moment wil het bedrijf weinig zeggen over het onderzoek, maar gaf het wel aan vertrouwen te hebben in de uitkomst van het onderzoek. Bron: ABM Financial News

