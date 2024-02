Beursblik: weinig verrassingen bij Arcadis verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar het groeitempo zien dalen, maar in heel 2023 lag de groei wel iets hoger dan in 2022. Dit is de verwachting van analisten.

Analisten rekenen volgens een door ABM Financial News ingeziene bedrijfsconsensus op een netto-omzet van 963 miljoen euro. Dat was in het vierde kwartaal van 2022 861 miljoen euro.

De autonome groei is vermoedelijk teruggevallen van 11,2 naar 7,6 procent.

De operationele EBITA is volgens de analisten gestegen van 87 naar 103 miljoen euro. En in heel 2023 steeg dit resultaat van 295 naar 387 miljoen euro, waarbij de omzet autonoom steeg met 9,2 procent. Dat was 8,9 procent in 2022.

Beleggersdag

Arcadis denkt tussen 2024 en 2026 een jaarlijkse autonome omzetgroei van 5 tot en met 9 procent te kunnen realiseren met een operationele EBITA-marge van minimaal 12,5 procent in 2026.

Arcadis beloofde tijdens de beleggersdag in november vorig jaar ook om aandeelhouders 30 tot 40 procent van de operationele nettowinst uit te keren als dividend, zonder de investment grade kredietwaardigheid in gevaar te laten komen. De schuldratio zal dan tussen de 1,5 en 2,5 liggen.

Arcadis opent donderdag voorbeurs de boeken.