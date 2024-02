Futures Wall Street wijzen op lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Wall Street deed dinsdagavond al een stap terug, vooral aangewakkerd door een daling van Nvidia.

De futures op de S&P 500 noteerden rond lunchtijd 0,3 procent lager.

De aandacht zal vandaag vooral opgeëist worden door de cijfers van Nvidia. De zorgen over de hoge waardering van Nvidia zijn toegenomen en het aandeel is het afgelopen jaar met ongeveer 225 procent gestegen. Daarmee is het aandeel een van de grootste aanjagers geweest in de ontstane AI-hype.

Vanavond zal Wall Street ook letten op de notulen van de laatste bijeenkomst van de Federal Reserve in januari, op zoek naar meer inzicht in de positie van de centrale bank op het gebied van de rentetarieven. De centrale bank kijkt aan tegen beter dan verwachte economische cijfers en tegenvallende inflatiecijfers in de afgelopen periode.

De voormalig voorzitter van de Fed van New York, Bill Dudley, gaf maandag in een column bij Bloomberg News de waarschuwing dat de huidige bandbreedte van 5,25 tot 5,50 niet afdoende is de inflatie, die in januari weer opliep, terug te brengen naar de doelstelling van 2,0 procent.

De prijs van een vat WTI-olie daalde met 0,7 procent naar 76,51 dollar per vat . Handelaren wegen de zorgen over productieverlagingen en aanvallen op de scheepvaart in de Rode Zee af tegen de somberdere verwachtingen voor de Amerikaanse renteverlagingen.

De tienjaarsrentes in de VS en Europa bewogen deze ochtend nauwelijks in aanloop naar de notulen van de Fed vanavond en de euro/dollar daalde fractioneel naar 1,0799.

Bedrijfsnieuws

Voorbeurs daalde Palo Alto Networks met 23 procent, nadat het cyberbeveiligingsbedrijf zijn omzetverwachtingen voor het hele jaar had verlaagd.

SolarEdge verloor voorbeurs meer dan 15 procent, onder invloed van de zwakke verwachtingen voor het eerste kwartaal.

De aandelen van het digitale gezondheidszorgbedrijf Teladoc Health daalden voorbeurs met 21 procent, nadat de vooruitzichten voor het huidige kwartaal en 2024 achterbleven bij de verwachtingen van Wall Street. Volgens FactSet is Cathie Woods ARK Investment Management de grootste aandeelhouder van Teladoc.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde dinsdag 0,6 procent tot 4.975,51 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 38.563,80 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 15.630,78 punten.

