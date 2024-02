Hogere omzet en minder winstdruk JDE Peet's

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet’s heeft in de tweede helft van 2023 de omzet zien aantrekken, terwijl de winstdruk afnam ten opzichte van de eerste zes maanden van afgelopen jaar. Dit bleek woensdag uit cijfers van de koffiespecialist.

"We hebben het jaar 2023 afgesloten met een sterke tweede jaarhelft", zei CEO Fabien Simon, wijzend op een groeiversnelling van de autonome omzet en de aangepaste EBIT. "We houden een voet aan de grond in Europa, terwijl we in China met dubbele cijfers groeien."

In het afgelopen halfjaar steeg de omzet autonoom met 4,3 procent, mede dankzij een positieve volume/mix. Hierdoor groeide de autonome omzet in heel 2023 met 3,9 procent tot 8,2 miljard euro. De groei viel binnen de middellange termijn bandbreedte van een groei met 3 tot 5 procent, waar JDE zelf op rekent.

In de omzetgroei zit een prijseffect van 4,7 procent en een volume/mix-effect van 0,8 procent negatief. De volumes verbeterden van 3,3 procent negatief in de eerste jaarhelft tot 1,8 procent positief in de tweede jaarhelft. Analisten hielden rekening met een groei van 1,1 procent.

De aangepaste EBIT kwam uit op 1,13 miljard euro. Autonoom was dit een stijging van 1,1 procent. JDE voorzag zelf dat de EBIT met enkele procenten zou stijgen of dalen.

De consensus rekende voor heel 2023 op een autonome omzetgroei van 3,6 procent op een totale omzet van 8,2 miljard euro. In 2022 behaalde JDE Peet's ook een omzet van 8,2 miljard euro.

Voor de aangepaste EBIT gingen de analisten uit van 1,14 miljard euro, met een verwachte krimp op jaarbasis van 1,8 procent. In 2022 behaalde het bedrijf een aangepaste EBIT van 1,23 miljard euro.

De vrije kasstroom kwam in het afgelopen jaar uit op 522 miljoen euro met een schuldratio van 2,7.

Outlook

Voor het lopende jaar 2024 mikt JDE op een autonome omzetgroei die aan de onderkant van de middellangetermijndoelstelling van 3 tot 5 procent ligt.

De aangepaste EBIT zal met circa 5 procent kunnen groeien, exclusief Rusland. Voor de gehele onderneming zal er in de eerste jaarhelft een lage enkelcijferige groei zijn en in de tweede jaarhelft een groei van circa 5 procent.

De schuldratio zal rond de 3 blijven hangen, met een vrije kasstroom die boven het niveau van 2023 uit zal komen.

Ook wil JDE een stabiel dividend uitkeren. Over 2023 stelde de koffieketen woensdag een dividend voor van 0,70 euro per aandeel, dat in twee gelijke delen wordt uitgekeerd.

Voor heel 2024 rekent de analistenconsensus op een autonome omzetgroei van 3,0 procent bij een omzet van bijna 8,6 miljard euro en een aangepaste EBIT van 1,2 miljard euro.