Olieprijs lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag lager gesloten, ondanks aanhoudende zorgen over de situatie in het Midden-Oosten. Houthi-militanten uit Jemen meldden maandag dat ze in de Golf van Aden het vrachtschip Rubymar hebben aangevallen. Het vrachtschip dreigde te zinken, meldden diverse media. In reactie op de drone- en raketaanvallen door de militanten heeft een door de VS geleide coalitie een aantal luchtaanvallen uitgevoerd op Houthi-doelen in de regio. Marktdeelnemers kunnen zich opnieuw zorgen maken over potentiële verstoringen in het aanbod, zei analist Ricardo Evangelista van ActivTraders. "Nu de zorgen over de vraag geleidelijk afnemen en de geopolitieke spanningen aanhouden, liggen er mogelijke hogere olieprijzen in het verschiet", zei hij. De prijzen voor ruwe olie stegen vorige week toen beleggers de vooruitzichten voor renteverlagingen door de Federal Reserve, de spanningen in het Midden-Oosten en de onzekerheid over de vooruitzichten voor de vraag naar ruwe olie afwogen. De maart-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 1,01 dollar lager op 78,18 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.