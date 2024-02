Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,9 procent tot 4.961,03 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 38.522,10 punten en de Nasdaq noteerde 1,5 procent lager op 15.543,36 punten.

Na de winstcijfers van retailreuzen Home Depot en Walmart voorbeurs, maakt de markt zich op voor de notulen van de Fed, die woensdag verschijnen, waarbij beleggers zullen proberen nieuwe inzichten te krijgen over de waarschijnlijke timing van renteverlagingen.

Citi zei te verwachten dat de Fed-notulen waarschijnlijk in lijn zullen zijn met de afgegeven boodschap van recente Fed-sprekers dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar zal verlagen, maar "voorzichtig" zal zijn en dat pas begonnen zal worden met het verlagen van de rente als er meer vertrouwen is in een duurzame vertraging [van de inflatie] richting de 2 procent.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag in de VS bekend dat de leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie in januari verder zijn gedaald. De Leading Economic Index daalde met 0,4 procent en kwam uit op 102,7.

Olie noteerde dinsdag 1,3 procent lager op 77,47 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0809. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0824 en maandag stond er rond 22.00 uur een stand van 1,0777 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan woensdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse hypotheekaanvragen, gevolgd door de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Capital One neemt Discover Financial Services over voor 35,3 miljard dollar. Dit maakten de twee financiële dienstverleners uit de Verenigde Staten maandagavond laat bekend. Aandeelhouders van Discover krijgen 1,0192 Capital One-aandelen voor elk Discover-aandeel, wat neerkomt op een premie van 26,6 procent op basis van de slotkoers van Discover van 110,49 dollar op 16 februari 2024. Het aandeel Discover Financial Services steeg 14,0 procent.

Home Depot behaalde in 2023 een lagere winst en omzet. De vergelijkbare winkelverkopen daalden met 3,2 procent. Ook in 2024 rekent Home Depot op een omzetdaling, met 1 procent. Het kwartaaldividend over 2023 werd met bijna 8 procent verhoogd naar 2,25 dollar per aandeel. De winst was in het vierde kwartaal wel beter dan verwacht, maar de vergelijkbare winkelverkopen in de VS bleken onder verwachting. Het aandeel daalde 0,1 procent.

Walmart wist de verwachtingen in het afgelopen kwartaal te verslaan. 's Werelds grootste retailer kondigde ook de overname van de slimme tv-maker Vizio aan voor 2,3 miljard dollar of 11,50 dollar per aandeel. Verder werd het dividend, gecorrigeerd voor de aanstaande aandelensplitsing, met ruim 9 procent verhoogd. Het aandeel noteerde 3,3 procent hoger.

Medtronic heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten geboekt en verhoogde daarom de outlook voor heel het lopende boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse concurrent van Philips dinsdagmiddag. Het aandeel won 2,0 procent.

De Amerikaanse aandelen van Barclays stegen 12,1 procent, nadat de Britse bank bij de kwartaalcijfers bekendmaakte dat het tussen 2024 en 2026 minstens 12,6 miljard dollar terug wil laten terugvloeien naar aandeelhouders via een combinatie van dividenden en aandeleninkoop.