Universal Music verwerft belang in Chord Music

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft een belang van 25,8 procent in Chord Music Partners gekocht. Dit maakte het muziekbedrijf met een notering op het Amsterdamse Damrak dinsdagavond bekend. UMG betaalt 240 miljoen dollar, of omgerekend 223 miljoen euro, voor het belang. Chord werd in 2021 opgericht door KKR en Dundee Partners en bezit de muziekrechten van onder meer The Weeknd, David Guetta, ZZ Top, John Legend en vele andere artiesten. KKR stapt met deze transactie uit Chord en Dundee zal voortaan een belang hebben van 74,2 procent Bron: ABM Financial News

