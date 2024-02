Carrefour voert dividend flink op na winststijging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Carrefour heeft in 2023 de omzet met meer dan 10 procent zien stijgen, terwijl de winst nog harder steeg en het dividend flink werd verhoogd. Dit bleek dinsdagvond uit de jaarcijfers van de Franse supermarktketen. De omzet van Carrefour steeg in 2023 met 10,4 procent op vergelijkbare basis tot 94,1 miljard euro. Deze hogere omzet leverde een nettowinst op van 1,7 miljard euro, 23 procent meer dan in 2022. De vrije kasstroom steeg naar 1,6 miljard euro en de schuld daalde met meer dan 0,8 miljard euro naar 2,6 miljard euro. Carrefour besloot dinsdag om het dividend met 55 procent te verhogen naar 0,87 euro per aandeel. Ook kondigde de supermarktketen een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 700 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

