Tech trekt AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met verlies gesloten, waarbij vooral techaandelen het zwaar hadden, maar defensieve aandelen wel winst boekten.

De AEX index daalde 0,9 procent tot 848,28 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,0 procent liet optekenen.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management sprak van een afwachtende dag, waarbij er niet heel veel nieuws was en met name de verliezen van de chippers in het oog sprongen. "Wat je ziet is dat de hardlopers wat terug zijn gevallen en dan met name de ASMI's en Besi's, waarbij waarschijnlijk sprake was van winstnemingen in aanloop naar de cijfers van Nvidia, woensdag nabeurs", zei Schutte.

Centrale banken blijven verder het sentiment bepalen. De People's Bank of China verlaagde vanochtend de vijfjarige rente met 25 basispunten naar 3,95 procent. De laatste keer dat dit gebeurde was in mei 2023. De rentestap zorgde evenwel niet voor groene koersen in Azië.

Woensdag publiceert de Federal Reserve de notulen van zijn laatste beleidsvergadering, waarbij de markt zal zoeken naar signalen wanneer de Fed voor het eerst de rente wil verlagen. Een dag later volgt de Europese Centrale Bank met de notulen.

Econoom Bert Colijn van ING zei te verwachten dat de ECB waarschijnlijk vanaf juni voorzichtig zal beginnen met het verlagen van de rente, "nu de loongroei vanaf nu naar verwachting voorzichtig zal dalen", zei hij. "De daling van de loongroei van 4,7 naar 4,5 procent op jaarbasis bevestigt de verwachting dat de loongroei niet langer versnelt, maar het is te klein om de deur open te zetten voor een renteverlaging door de ECB in maart."

André Brouwers van Het Beleggingsinstituut vindt dat de markt veel te optimistisch is over de verwachte rentedalingen. Daarbij hebben de recente bijstellingen van de markt niet geleid tot lagere beurskoersen. Als renteverlagingen nog lang uitblijven, dan vreest Brouwers alsnog voor een harde landing.

Een correctie ligt toch wel op de loer, waarschuwde Brouwers. Volgens de analist wachten beleggers wellicht nog op de cijfers van Nvidia. Indien die woensdagavond goed genoeg zijn en de koersen verder stuwen, ziet de expert van Het Beleggingsinstituut dat als een mooi moment om short te gaan.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat de stemming onder consumenten in Nederland in februari licht is verbeterd, hoewel het vertrouwenscijfer nog altijd negatief is. De vertrouwensindex steeg van -28 in januari naar -27 deze maand. De investeringen in Nederland zijn in december flink gedaald. Op jaarbasis was sprake van een daling met 8,1 procent.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie in januari verder zijn gedaald.

Olie noteerde dinsdag 1,9 procent lager op 76,94 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0818. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0768 en maandag stond er rond 22.00 uur een stand van 1,0777 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 8 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ING met een winst van 1,9 procent. Ahold Delhaize was met een winst van 1,0 procent een goede tweede. KPN won 0,9 procent en sectorgenoten Wolters Kluwer en RELX stegen met 1,0 en 0,8 procent.

Prosus verloor 3,6 procent, na een matige sessie in Azië, waar Tencent onder druk stond, terwijl ook ASMI, Besi en ASML lager noteerden met verliezen oplopend tot 4,6 procent.

Heineken verloor 1,5 procent, nadat RBC dinsdag de bierbrouwer op de verkooplijst zette en het koersdoel verlaagde van 85,00 naar 75,00 euro.

In de AMX ging Basic-Fit aan kop met een winst van 1,2 procent en JDE Peet's steeg 0,7 procent. De koffiespecialist komt morgen met cijfers. JDE heeft volgens analisten in de tweede helft van 2023 de omzet zien verbeteren, terwijl de winstdruk afnam ten opzichte van de eerste zes maanden van afgelopen jaar.

Flow Traders bungelde onderaan met een verlies van 3,6 procent.

Smallcap Azerion won 1,2 procent, maar Ebusco verloor 5,0 procent.

Acomo daalde 0,9 procent na het openen van de boeken. ING zag geen grote verrassingen in de cijfers en was positief over de beoogde nieuwe CEO.

Bij de lokale fondsen steeg HAL Trust 0,4 procent. Degroof Petercam heeft het koersdoel voor HAL licht verhoogd, van 114,00 naar 116,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. Coolblue publiceerde dinsdag jaarcijfers, met een recordomzet in 2023 en een verdubbeling van de EBITDA. Over 2024 is het bedrijf, dat voor 49 procent in handen is van HAL, ook positief gestemd.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 4.979,30 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,1 procent in het rood.