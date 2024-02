Medtronic verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Medtronic heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten geboekt en verhoogde daarom de outlook voor heel het lopende boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse concurrent van Philips dinsdagmiddag. "We bouwen momentum op", zei CEO Geoff Martha in een toelichting. "We blijven een duurzame omzetgroei realiseren, met een bijzonder sterke positie in meerdere bedrijfsonderdelen, evenals in internationale markten waar we de toegang tot onze innovatieve zorgtechnologieën over de hele wereld uitbreiden", aldus de topman. "Onze recente belangrijke productgoedkeuringen [...] vergroten ons vertrouwen in een betrouwbare groei in de komende kwartalen en jaren", voegde de CEO toe. Medtronic werd dinsdag positiever over dit boekjaar en rekent nu op een omzetgroei van 4,75 tot 5,00 procent. Eerder voorspelde het medische techbedrijf een omzetgroei van 4,75 procent. Voor de aangepaste winst per aandeel rekent Medtronic inmiddels op een bandbreedte van 5,19 tot 5,21 dollar, waar dat eerder 5,13 tot 5,19 dollar was. Derde kwartaal In het derde kwartaal, dat eindigde op 26 januari, behaalde Medtronic een omzet van 8,1 miljard dollar. Op jaarbasis was dit een stijging van 4,7 procent. Autonoom steeg de omzet met 4,6 procent. De vier belangrijkste segmenten: Cardiovascular, Neuroscience, Medical Surgical en Diabetes, wisten in het derde kwartaal te groeien. De operationele winst verbeterde op jaarbasis van 1,39 naar 1,48 miljard dollar en onder de streep bleef een nettowinst over van 1,32 miljard dollar, van 1,22 miljard dollar in het derde kwartaal van 2022. Het aandeel Medtronic steeg dinsdag in de Amerikaanse voorbeurshandel ruim 4 procent. Bron: ABM Financial News

