Beursblik: lager resultaat AMG verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het vierde kwartaal van 2023 vermoedelijk een lager resultaat behaald als gevolg van lagere lithium- en vanadiumprijzen en ook in heel 2023 zijn de winst en omzet vermoedelijk afgenomen. Dit schreef ING in een vooruitblik op de cijfers, die woensdag nabeurs verschijnen. ING rekent voor het vierde kwartaal op een EBITDA van 46 miljoen dollar, wat op jaarbasis een daling zou betekenen van 56 procent en op kwartaalbasis van 15 procent. In het derde kwartaal kwam de EBITDA uit op circa 54 miljoen dollar en in het vierde kwartaal van 2022 op 104 miljoen dollar. Voor heel 2023 rekent AMG zelf op een EBITDA van 320 miljoen dollar. De outlook werd in november verlaagd van een eerder gemelde 350 tot 380 miljoen dollar. ING gaat uit van een resultaat van 325 miljoen dollar. In 2022 werd een EBITDA behaald van 343 miljoen dollar. De omzet is afgelopen jaar vermoedelijk min of meer stabiel gebleven op 1,6 miljard dollar, verwacht ING. Outlook Volgens de analisten wordt de outlook voor 2024 belangrijk, net als eventuele operationele updates. AMG waarschuwde bij de cijfers over het derde kwartaal al dat het een uitdaging zou worden "om duidelijke richtlijnen te geven voor 2024", gezien de "opvoering van de strategische projecten en de volatiliteit van de belangrijkste materiaalprijzen, met name lithium." "Als we de huidige lage prijsniveaus gebruiken, zal de EBITDA van AMG in 2024 daarom ongeveer 200 miljoen dollar bedragen." De tweede jaarhelft belooft daarbij beter te worden dan de eerste helft, zei het bedrijf drie maanden geleden. ING verwacht dat AMG woensdag een lagere EBITDA zal voorspellen voor 2024 dan de guidance in november, omdat de prijzen verder zijn gedaald. "Onze herziene taxaties wijzen op een neerwaartse bijstelling van meer dan 25 procent ten opzichte van de outlook van 200 miljoen dollar", aldus ING, dat rekent op een EBITDA van 145 miljoen dollar in 2024. De omzet zal dit jaar uitkomen op minder dan 1,4 miljard dollar, berekenden de analisten. ING heeft een koopadvies op AMG en een koersdoel van 32,00 euro. Het aandeel noteerde dinsdag 0,9 procent lager op 19,39 euro. Bron: ABM Financial News

