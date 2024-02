Beursblik: Barclays haalt JDE Peet's van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het aandeel JDE Peet's van zijn kooplijst gehaald. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de Britse bank. De analisten verlaagden het advies voor JDE Peet's van Overwogen naar Gelijkgewogen, met daarbij ook een verlaging van het koersdoel van 36,40 naar 26,70 euro. Volgens Barclays zijn enkele van JDE's "belangrijkste groeimotoren buiten Europa" tot stilstand gekomen en is er een gebrek aan aanjagers op korte termijn. JDE opent woensdag voorbeurs de boeken en Barclays rekent op een aangepaste EBIT in 2023 die 1 procent onder de consensus van 1,12 miljard euro ligt, terwijl de autonome groei over heel het jaar uit moet komen op 3,4 procent, volgens de analisten. Over 2024 werd de Britse bank iets negatiever, met een verwachte autonome omzetgroei die is verlaagd van 4,1 tot 3,0 procent. JDE Peet's gaat zelf op lange termijn uit van een groei van 3 tot 5 procent. "We denken dat we aan de zijlijn blijven tot we duidelijkheid krijgen over de vooruitzichten voor boekjaar 2024, de vrije kasstroom en hoe bepaalde belangrijke koffieregio's zich in de loop van 2024 ontwikkelen", aldus Barclays. Het aandeel JDE Peet's noteerde maandagmiddag een procent hoger op 22,80 euro. Bron: ABM Financial News

