Beursblik: cijfers Euronext boven verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het vierde kwartaal beter dan verwachte resultaten behaald, met een aangepaste EBITDA die 3 procent hoger was dan de marktconsensus en een omzet die daar 1 procent boven lag. Dit schreven analisten van Jefferies in reactie op de cijfers waarmee de beursuitbater donderdag nabeurs kwam. Vooruitkijkend ziet Jefferies zwakkere volumes in het eerste kwartaal, met een daling van de gemiddelde dagelijkse volumes op de cash market van 16 procent op jaarbasis op dit moment. De volumes liggen daarmee ook 9 procent onder de huidige consensus, aldus Jefferies. Jefferies herhaalde donderdag zijn koopadvies op het aandeel en kijkt uit naar de beleggersdag in november. Maar om "vanaf hier een betekenisvolle herwaardering te bereiken" zal Euronext "transformerende" fusies en overnames moeten uitvoeren, volgens de analisten. De beursuitbater lijkt zijn vuurkracht daarvoor te bewaren. Het management is volgens Jefferies nog altijd zeer geloofwaardig "en daarom verwachten we dat elke aankondiging van een potentiële waardeverhogende deal positief zal worden ontvangen." Het aandeel Euronext sloot donderdag 1,5 procent hoger op 80,45 euro. Jefferies heeft een koersdoel van 100 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.